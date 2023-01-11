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樓市亮話
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11/01/2023

成交量上升，樓價有很大機會上升

#樓市 #買樓 #成交量
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有不少評論員都能準確預測去年樓市會下跌，他們再接再厲，預測今年樓市會繼續下跌多15%，就算連指數公司負責人都話樓市下跌已成定局，到農曆新年的時候，指數大約會跌多10%，大約去到144點，不是我講大話，而是有真憑實據，但是他們忽略了兩件事，就是成交量太低，大約只有正常的4成，而成交樓宇的質素太差，如果成交量上升，樓市就會反彈，而且反彈的速度驚人，甚至與成交量掛勾，如果成交愈多，樓價升幅則會愈大。

 

（資料圖片）

 

　　不過，有一些事要急也急不來，如果不與國內通關，單靠港人的購買力，即使撤銷所有針對港人的辣招，效果仍然有限，但如果通關，成交量一定會大升，就算在未通關之前，樓價已經上升，理由是他們知道在通關之後，樓價一定會大升，正是執輸行頭，慘過敗家，如果要買樓，點解唔早一些買，要等到樓價升了之後才買，所以，未開關成交量已經大升。

 

　　我對物業代理講，你們唱淡樓市都冇用，或者是得不償失，贏一輸二的遊戲，的確可以嚇到一些債務甚高的業主賣樓，不過，那些業主可能不用嚇都要賣樓，但就會嚇到打算買樓的人唔敢買，或者等樓市再下跌到某一個程度才買，到最後，就算有人夠膽買樓，銀行亦不敢借錢俾人買樓，在贏一輸二之下，樓市成交量只得正常4成並不出奇，不過，打算買樓的人始終都會買樓，尤其是他們知道有大多國內人士來港與他們爭買樓。

 

　　現在還有一個有利因素，就是即使成交量多了，但成交樓宇的質素仍然很差，代表持有優質物業的業主仍然未打算出售他們的物業，到大家見到有一些優質物業成交，這代表樓市已經升了不少，持有優質物業的業主亦心動賣樓，到那時候樓市升勢亦告一段落，樓市走勢大致會橫行一段時間，樓市升跌就要睇當時形勢。

 
  

 

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