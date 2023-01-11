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11/01/2023

2023年樓市十大忠告(下)

#樓市 #買樓 #財富效應
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　繼續分享「2023年我對樓市的十大忠告」的另外五點：

 

（六）不要忽略財富效應

 

　　加息是否絕對是樓市的負面消息？十分錯誤!看看數據，香港存款遠高於借貸！而去年存款利息增加得亦遠高於按揭實際加息!即是說香港人享受加息的利益遠多於負擔！

 

（istock）

 

　　除龐大購買力凍結於定期存款外（定期存款連升9個月增加逾2.1萬億港元），供滿樓的住宅單位亦越來越多（自置居所供滿樓比例是66.1%）！

 

　　香港的內部購買力足以令樓市復甦，最重要是市場氛圍是否令市場回復樂觀!留意放盤量及短期供應的不足，若市場氣氛轉趨正面，樓市一觸即發的機會比大多數人想像的容易！

 

（七）優才領導不可逆轉

 

　　香港這金融中心、北部都會區其實是「築巢引鳳」，配合「一國兩制」的優勢（包括「made in Hong Kong」等等），不單只打造了新的創科搖籃，也吸引及匯聚了人才，未來香港將大量與各國人才相處，並以精英為領導！

 

（八）租金反映需求真相

 

　　買賣的需求許多時給予人忽悠的感覺，往往到靜市的時候，之前的所謂買賣剛需就消失得無影無蹤!反而在租務成交中，我們不單止可以看到租賃上的需求，多年來也同時可以看到買賣上的需求，靜市中不少部分的買家決定不買樓之後其實都會轉為租樓，於是租金就得到鞏固，最後又間接支持著樓市，近年我們也遇上不少新常態，但往往見到人們都用不適合的牛熊市去評論和預測樓市，筆者認為參考租務的實況去掌握上車人士購買力的流動是好的方法去掌握市場實況！

 

（九）環球經濟衰退

 

　　從多國的採購經理指數、通脹和經濟增長率看，環球出現滯脹並走向經濟衰退的機會很大！

 

　　中國在此時機「拚經濟」可說是危中取機，投資者掌握當中動力便可以以患為利了！「拚經濟」包括了通關，通關不單只可以慢性回復曾經失去的大部分零售和旅客數量，而人才的流通，更加可以創造到新的商業模式！

 

（十）高通脹期來臨

 

　　來年香港通脹會更有力地上升!這除了是環球趨勢之外，經濟轉趨活躍亦會令通脹提高，而香港內部大興土木大造基建，亦是通脹上升的原因！

 

　　香港政府正成為高通脹和提高工資的最大火車頭!而樓市短期供應仍不足，長遠的造地供應雖然有所突破，但是，長遠的供應正正要面對未來多年疊加的通脹！樓價長遠上升的趨勢仍然不改！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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