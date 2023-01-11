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11/01/2023

手機應用程式存漏洞？易洩漏用戶資料？各地企業正在找保障私隱的替代方案！

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　近年來，如何保障個人私隱成為各大企業和個人的一大挑戰，早前有新聞報導指，有手機通訊軟件疑似洩漏用戶資料，導致黑客在網上聲稱可出售全球過億用戶手機號碼的數據庫，而其中涉及300萬個用戶手機號碼來自香港。

 

　　事實上，我們的手機應用一直存有漏洞。去年11月中，谷歌（Google）就位置追蹤功能與美國40個州達成和解，賠償了3.92億美元（約30.6億港元），賠償額雖只佔該公司第三季度690億美元收入的0.5%，但卻意味深長。訴訟提到，谷歌多年來非法追蹤用戶，卻向Android設備的用戶保證他們可以隨時關閉位置紀錄。可是，即使關閉了該功能，谷歌仍能通過其他方法跟蹤和儲存用戶的位置，包括他們在網絡和應用程式（App）的使用記錄。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　而位置數據這些最敏感的個人資訊正是谷歌數碼廣告業務的核心，也是最有價值的部分，因為使用這些數據構建的用戶檔案，可方便廣告客戶找到目標客戶群。然而，就算只是有限數量的位置數據，也可暴露一個人的身份和行蹤，並推斷其他個人資訊。

 

　　至於消費者，又如何看待個人私隱？分析公司Flurry檢視超過百萬個手機app，發現在2022年4月全球約四分一用戶表示願意被追蹤，而美國用戶則只有18%。消費者對個人私隱的態度含糊，相信跟密麻麻的私隱政策條文大有關連。有調查顯示，只有一半受訪者指他們看過條文才會表示同意。眾多大型科企中，以微軟的私隱政策最長，每份平均有過萬個英文字，差不多一小時才能看完。如果連同2000年以來該公司的所有私隱政策，更要花上22.5小時才可看清。

 

　　故此，白宮於2022年9月召開了科技平台問責的聽證會後，宣布改革的核心原則，是限制這些平台收集的資訊量，而不是由國民擔起保障個人私隱的責任，此舉對保障私隱起著重大意義。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　與此同時，不少初創公司利用區塊鏈把數據擁有權歸還消費者，由此製造了新商機。早前，3位加拿大學者進行了一項實驗，運用區塊鏈平台，用一個酒店預訂系統作為企業節點（node）共享個人數據，以了解能否建立既能確保私隱、用戶又可掌控並共享獎勵等三方面的解決辦法。透過區塊鏈，可以追蹤到數據給誰共用，共用了甚麼、何時共用、通過甚麼方式以及出於甚麼目的，同時根據智慧合約中的私隱偏好，與其他旅行服務提供者共用數據。

 

　　這個共享數據的方法效率高而價廉，每次交易只需不足0.125秒；而所用記憶體少，100萬個交易數據也只要100MB；同時每個交易成本僅在18美仙（0.001247以太幣）。當然這個研究的企業節點少，比較簡單，可見構思的可行性，令來自不同地區的初創，包括毛里裘斯（該地號稱為「以太坊島」）、南韓、德國、英美等，都希望在這個領域分一杯羮，當中不乏獨角獸（估值達10億美元又未上巿的公司）。

 

　　近年，愈來愈多地方制定嚴謹的保障個人私隱法規，因應各地日趨嚴格的私隱保護措施，令收集個人數據的成本上升，企業紛紛謀求替代方案，這正是初創盡展所長的大好時機，相信未來在這個新興領域上，勢必出現一番龍爭虎鬥。

 

 

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