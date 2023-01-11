開關後香港燒鳥店繼續發亮！奈良大和妃子雞做串燒，皮香、脂肪少、雞肉飽滿多汁！必食宮崎式雞頸肉炭火鐵板燒、總廚家族秘傳南蠻炸雞、炭爐燒日本鰻魚

據說祖國開關香港生意就好，誰料仍然水盡鵝飛；據說日本開關本港日本食肆就要倒，怎料還是成行成市。所以呢，吹水未遠都不能當作事實。

瞄瞄尖沙咀棉登徑，夾道全是日式食肆，看來香港人對日本料理是永不言厭，踏進開業了有一段日子的木戶，全場爆滿座無虛設，飛到日本固然要享用，回到本港也要大吃特吃。

木戶是主打博多串燒及串炸的串燒專門店，也許是路線比較獨特和清晰，能經得起時間考驗，到了日本料理競爭超劇烈的今時日依然屹立不倒。來自宮崎縣的日籍總廚木村潤一郎先生，對選料頗有心得和堅持，並有其祖傳秘方炮製美食，以至回頭客非常多，是一些霎眼嬌旳新店有所不及。

木戶位於日本料理店林立的棉登徑，可見有實力就無懼競爭。

一頁紙的菜單，集齊了主要的菜式，比較季節性或是日特選的菜式，未必能及時收錄，便要問問服務員。

當晚服務員推薦3款清酒，其中兩款是德島縣的御殿櫻，最左邊黃色標籤的味道最甜美，但我們都選擇了中間藍色標籤的生原酒，勝在不加熱殺菌兼不加水稀釋，保留了原有風味。

木戶自家製蟹味噌作為首個出場小食，蟹味噌的味道香濃，當作沙律醬來蘸蔬菜，風味很好。

然後是厚燒牛舌，質感軟腍而夠juicy，似乎是選取了牛舌中央較為嫩肉的部分，可見選料之佳。

下一頁：奈良大和妃子雞做串燒點解咁好吃？雞串燒推介！