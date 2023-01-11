拆解「西太后」、三宅一生星盤！一個火象大膽，一個土象實用，時裝設計大師是這樣的！

早前時裝設計大師Vivienne Westwood與世長辭，而早幾個月，2022年8月，另一日本時裝設計師三宅一生Issey Miyake亦離世。兩位在時裝界都舉重輕重，他們的設計能夠成為劃時代的經典，是他們都有強烈的個人風格，創立了自己的一套。今次就比對兩者的星盤特性，作為一個借鏡，我們可以如何根據自己的星盤特性作最佳發揮。

火象大膽 VS 土象實用

Westwood西太后的風格以大膽、勇於破格創新見稱，受到龐克文化（Punk）影響，非常的前衛。她的上升星座為人馬座，太陽白羊，月亮獅子，一整個火象能量。火象是充滿熱情與創意，也比較自我、自信，不需要跟著別人走，也不太理會別人的眼光，反而就成為了帶領潮流的先峰，創造個人獨特風格，讓別人跟著她走。

至於三宅一生的設計，完全是另一回事，永遠的黑色、低調，沒有Westwood的繽紛玩味，卻更重視剪裁和實用性。三宅一生的星盤上，不單有五顆星在金牛座，還跟月亮和海王形成一個土象大三角，極重的土元素。土象的特色，就是重視布料，功能，可穿度。他最著名的是其「皺摺」意念，衣服看起來都是皺皺的，原來是看見別人從行李箱拿出來皺皺的衣服，與其想辦法熨餐死，不如將之變成設計，方便，好看，易打理。確然，與其是天馬行空的藝術家設計師，稱他為「巨匠」更為貼切。

天王星的創意

當然，作為設計師，最重要的是「創意」，在占星中，天王星就是跟「創新」有關，天王式的創新，是顛覆舊有的東西，要夠「破格」，並且做出個人風格，懶理當其時所謂的「主流」。其實如果一切求穩陣，想要符合大眾的口味，就不會有「創意」了。但要做一些與別不同的事情，亦要敢於做自己，不怕別人投人怪異的眼光或批評你「不三不四」。而天王星的我行我素、別人做的我就不做，正正就能讓創意發揮。

這兩位設計師，星盤中的主要行星，都跟天王星有關聯，受到天王的影響。Westwood的命主星木星跟天王合相，三宅一生的天王亦跟代表美學的金星合相，都帶有這一份創新精神。

風象和水象的創意

上面提到兩位設計師是火象／土象主導。那其餘兩個元素呢？日本的三大設計師，三宅一生外，還有川久保玲和山本耀司，看看二人的星盤，川久保玲竟是六星在天秤；山本耀司本人也是天秤座。天秤不單是風象，更是直接對應美感、藝術。而風象更是有很多的想法，可以通過設計和創作去帶出自己的訊息。

至於水象，剛離世並被喻為香港流行音樂教父的顧嘉煇，正正就是太陽雙魚，三分木星巨蟹，屬於水元素，充滿感情、靈感、想像力，有細膩也有澎湃，將之以音樂表達出來。

以上的大師們，都按著自己的風格去做創作，通過作品去突顯出自己的風格，這正正就是他們成功之處。而這亦不限於從事創作、藝術的人，每個人如果能夠按著自己的特色、潛能去發揮，自然會更容易成功，這也是為甚麼我常常說，「走對路」的重要性。