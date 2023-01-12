高鐵周日復運 初期可往深圳廣州東 最快今售票

【晴報專訊】政府昨晚正式宣布，廣深港高鐵會在周日（15日）復運，新增廣州東作終點站，中途站亦新增東莞南和東莞站。有議員透露，首階段每日會有38對車往返，其中12對會抵達廣州東站。外界料港鐵最快今起售票，港鐵今早將開記者會交代。

政府發言人稱，經與廣東省及深圳市政府協調，並獲中央批准後，高鐵本周日復運，初期會恢復往來西九龍站至福田、深圳北及廣州南，以及新增往來廣州東，中途站包括光明城、虎門、慶盛及新增東莞南和東莞站。

港鐵今交代復運安排

參考高鐵疫前班次表，每日有83班車由西九龍站前往內地6個車站，田北辰稱，據其了解，復運初期會有38對車往返本港和內地，其中12對會到廣州東，8對往原有終點廣州南站，其餘包括深圳北等站。另一議員張欣宇則稱，估計初期每日班次可回復至疫前的4至5成。

高鐵已在周日開始試運，港鐵早前稱會在正式復運前3日開始售票，即最快今開售，但公司到昨晚始宣布今早開記者會交代。田北辰及張欣宇均稱，據知港鐵原定昨舉行記者會，亦有邀請議員參觀西九龍站，但因未知原因而取消。香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，復運準備已「七七八八」，每日均有10多班列車往來兩地，包括「動感號」及內地「和諧號」列車。

當局提醒，西九龍口岸開放時間與疫前相同，即早上6時半至晚上11時半，口岸毋須預約，已購票乘客只需持有效車票便可透過該口岸來往兩地，防疫要求則與其他口岸相同，一般來往兩地人士須持有48小時內核酸檢測陰性結果報告。各紀律部隊昨已在口岸演練，確保通關初期口岸運作暢順。

料無實體票 持回鄉證可上車

不過，田北辰稱，相信售票會以電子操作，無實體車票，改用回鄉卡便可入閘上車，但建議保留購票收據，以備不時之需。立法會鐵路事宜小組主席陳恒鑌稱，內地高鐵早已不用實體票，相信港人未來在內地購高鐵車票亦會更方便，但明白部分市民及長者未必習慣，望港鐵可提供短訊或紙本購票證明。

九巴稱，周日起會恢復往返西九龍站的W2綫，走綫會調整，讓旅客更快由西九龍站往觀塘及藍田一帶。