涉鄧桂思案 2主診醫生罕見被控誤殺 病人組織：須檢視醫委判決機制

【晴報專訊】腎病及乙肝女病人鄧桂思2017年因公院「開漏藥」，導致急性肝衰竭，最終2度換肝後不治，案件近日有新進展。警方本周一拘捕兩名男子，各被控1項誤殺罪，下周一（16日）提堂。據了解，被捕者為時任聯合醫院副顧問醫生林治崑及陳小劍。

警方本周一拘捕兩名涉案聯合醫院醫生，下周一提堂。（資料圖片）

香港醫學會指，非常關注有醫生因醫療事件被控誤殺。有關注病人組織指，兩醫生被醫委會裁定專業失當，須除牌但獲緩刑，反映醫委會判決及量刑有值得檢視之處。

醫委會前年裁定2涉案醫生專業失當，判除牌但緩刑。（資料圖片）

警方本周一（9日）拘捕2名45歲和50歲男子，各控1項誤殺罪，下周一提堂。案情指，1名44歲女子在2017年1至2月接受2人診治後，出現急性肝衰竭，同年8月26日死亡。

消息指，被捕2人為鄧桂思的主診醫生林治崑及陳小劍。2人未察覺鄧的病歷注明為乙肝帶毒者，處方類固醇時，未同時發抗病毒藥，前年遭醫委會裁定專業失當，被判除牌但獲緩刑。醫管局及當年有份參與換肝手術的醫衞局局長盧寵茂稱，案件進入司法程序，不作評論。

死者鄧桂思（資料圖片）

醫學會非常關注

香港醫學會指，非常關注有醫生因醫療事件被控誤殺，尤其是診斷病人時的刑事責任。且現值流感及新冠高峰，公院資源及人手失衡更趨嚴重，促醫管局正視工作量和工時問題。醫學會前會長、醫委會委員蔡堅指，事件有損醫生信心，暫未知警方檢控理據，難評論當日醫委會裁決。

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，公院工作量大，難免掛一漏萬，有疏忽自然有錯，但質疑程度是否達嚴重疏忽，至需負刑事責任。病人政策連線主席林志釉稱，公院醫生因診症失誤遭控誤殺「非常罕見」，事件對業界或是「一個警覺」。但他擔心公院醫生日後治療變得保守，且恐加劇流失率，對病人非好事。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌指，鄧的死因研訊在下月27日召開，不排除警方前期調查發現新證據，才事隔6年拉人。他指醫委會與警方準則不同，難直接比較，但認為醫委會裁決及量刑值得檢視。他又說，英國醫委會在2008至13年曾裁定11名醫生嚴重疏忽，當中6人誤殺成立。

下月死因研訊 大狀指兩案互不干擾

執業大律師陸偉雄指，警方在死因庭召開前拉人，或因近日掌握足夠表面證據才作拘捕。而死因庭與刑事調查目的不同，會獨立看待證據，兩方裁決不會互相干擾，故可同時進行。