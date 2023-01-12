愛女出嫁獲蔡少芬趙雅芝到賀 楊盼盼未心急抱孫︰小朋友睇緣份

【晴報專訊】楊盼盼（盼盼姐）女兒楊慈悅（Jessica）昨日與男友尹國豪（Steve）於尖沙咀舉行婚禮，榮升外母的盼盼姐獲賓客羅家英幫忙「助攻」，催促一對新人三年抱兩，但盼盼姐笑言不會給女兒和女婿生B壓力︰「我無乜所謂，小朋友要嚟就嚟，睇緣份！」

盼盼姐（左）見證女兒做人妻，又大讚女婿是好男仔。

Jessica向盼盼姐獻吻，感謝母親養育之恩。

Jessica挽實盼盼姐進場，賓客邵音音興奮舉機拍片。

楊盼盼在圈中廣結人緣，今次愛女出嫁，獲不少星級好友親身見證，包括張晉與太太蔡少芬（Ada）、羅家英、錢小豪及錢嘉樂、邵音音、趙雅芝及黃錦燊、郭子豪及女友鄧卓殷等。女兒Jessica挽實盼盼姐的手進場，一對新人註冊宣讀誓詞時，家英哥大喊︰「三年抱兩呀！」Jessica與Steve簽紙期間，家英哥又搞笑道︰「未簽紙，仲有得揀呀！」大搞氣氛。新任外母盼盼姐表示，在女兒籌備婚禮的過程中，見證對方的成長︰「身為單親媽媽，佢哋拍咗拖15年，我都不時提醒佢哋結婚。（家英哥催一對新人三年抱兩？）我無乜所謂，小朋友要嚟就嚟，睇緣份，唔好畀自己太大壓力。」盼盼姐又大讚女婿Steve︰「佢幫我多謝人，一字一句都係我想講嘅說話。」另外，盼盼姐感謝契姐趙雅芝從北京回港出席婚禮。

Ada掛念老父回流香港

新娘子Jessica笑言在婚禮上喊得少︰「提到屋企人難免會喊，始終媽咪獨力照顧咗我咁耐！」她表示無論婚戒、龍鳳鈪及首飾也比較非傳統：「媽咪係傳統女性，但佢好錫我，肯配合我。」另外，賓客蔡少芬早前居於上海，現在回流香港，她表示之前因工作及疫情才選擇留在內地︰「本來諗住留一段短時間，無諗到疫情咁長，留咗喺上海咁耐，老公（張晉）又keep住有綜藝工作，好頻密，我心態覺得全家最緊要一齊。」Ada重申掛念家人是回流香港主因︰「我爸爸同屋企人都老，自己有次喺深圳做嘢，隔住條河見到對面屋企元朗，但又返唔到，當時喊咗出嚟！」

蔡少芬與張晉拍拖到場，大談從上海回流香港後的動向。

家英哥新冠康復勁精神

Ada表示兩公婆商量後決定舉家回港，又感激老公推了不少工作陪伴︰「我話無辦法，你要為我犧牲啦。（未來工作？）依家我先做家庭主婦，老公有工作就返內地，我兩邊飛陪老公同仔女。」另外，家英哥早前與太太汪明荃（阿姐）在日本外遊回港後雙雙確診，家英哥昨日精神奕奕說︰「我好番晒，之前打咗三針，確診後淨係咳同喉嚨痛，但都要五日先好番。」他計劃農曆新年去澳門度歲，「主要探下八姑娘（賭王何鴻燊胞姊何婉鴻），佢都100歲。」

家英哥、趙雅芝及黃錦燊見證盼盼姐嫁女。

錢嘉樂（左）及胞兄錢小豪祝賀盼盼姐榮升外母。