黑石看2023年投資

美國投資管理公司黑石(BlackRock)發表的《2023年環球投資展望》，值得看看。

市場上有多不勝數的《展望》與《預測》，為甚麼偏要看黑石的？早於新冠疫情爆發前，時為2019年8月，黑石的報告已預先發出警告，指美國政府的貨幣政策不足以應付下一次金融危機，不能靠減息支撑經濟。黑石建議央行直接將錢注入經濟體系，增加市場的流動性，但同時警告，這種「直升機撒錢」的方法會引發通脹。

報告發表4個月後，新冠疫情爆發，美歐各國政府均推出財政支援措施，而全球經濟發展包括通脹，基本上與黑石預期的情況幾乎雷同，故說黑石的「水晶球」有參考價值。

與市場普遍觀點相同，黑石也指今年宏觀環境與前不同，40年穩定的時代已過去，牛市不復再，黑石建議投資者要有新的投資策略，並找出值得投資的板塊。

黑石:聯儲技窮

黑石預言，美儲局現在用的手段不足以解決通脹，即不會像鮑威爾預期般，可成功遏通脹至2%，而通脹高企更會持續，變成常態化。為甚麼呢？黑石認為，今時通脹問題不在於需求，而是在需求以外，乃至外在的供給側因素。既然美儲局無力解決供給側的問題，它只有兩條路可走:一、繼續以不惜一切的代價，一意孤行，遏通脹至2%；二、停止加息，放棄2%的目標。

（istock）

不過，若美儲局執意走第一條路的話，黑石認為後果嚴重。衰退不夠溫和，通脹也就不能「軟著陸」，並為市場帶來始料不及的嚴重衰退，影響深遠（圖一）。

黑石指今時貨幣緊縮政策(QT)已對美國經濟造成明顯傷害，例如美國內新樓銷售下降的速度是半世紀以來最急的，QT對美樓市的傷害不言而喻（圖二）。那麼，放棄2%的目標，停加息又可以嗎？黑石指出，今次通脹高企其實源自3大核心問題:一、人口結構改變；二、各國矛盾衝突增加，令世界局勢動盪；三、減排政策，而以上3項都是美儲局無法控制的。

中美合製黑天鵝？

關於國際衝突，黑石還分析了地緣政治風險的指標，並指現在是近幾年，甚至是近幾十年來的最高位（圖三），有太多不確定性，更會有許多新的、人為的「黑天鵝」飛出來，例如由中美衝突而來的「黑天鵝」。不過，從投資者的角度看，中美衝突，擦槍而不走火，可能正是炒股好時機；但如擦槍走火，爆發實體戰爭，像俄烏戰爭，或類似劍及履及的動真格，便是今年最大隻的「黑天鵝」。

《展望》中，黑石把投資策略分為短期，即一年或半年以內的戰術性(tactical)及長期，即3至5年戰略性的策略(strategic view)，而市場現正處於規避風險(risk off)的環境，這可能會影響甚或傷害公司盈利能力及股市整體估值，即估值並未能合理而準確地反映出來，而現正是投資周期內，對投資者最不利的時刻（圖四），但長遠回來說，還是值得投資的。

告別零息，身處加息周期，投資者可以有零風險，回報更高的選擇，例如資金放銀行定存便遠高於其他投資，投資者實不必一味押注在股票上。至於黑石投資目標的4大板塊是:商業銀行、基建、醫療及能源。要留意的是，黑石說的「能源」是在油、氣之外，也可能包括礦產類的資源股。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





