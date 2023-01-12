疫下膽固醇不理想個案急升！調查發現：7成人檢查前「出貓」！專家：增加心臟病發風險

俗稱「壞」膽固醇的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）可加速血管內脂肪聚積、堵塞動脈，增加患上心血管病風險。有機構早前調查發現，疫情下未達理想膽固醇水平的市民比率急增5成，更有7成有定期檢驗的受訪者曾「出貓」，即檢查前節食、多運動，務求短期內降低膽固醇，提醒此舉會增加心臟病發或中風風險。

心臟病友互助組織「關心您的心」去年11月中進行調查，訪問了967名18歲或以上、曾出現LDL過高的市民，結果發現74%受訪者在疫情緩和時，曾未有謹遵飲食、運動及覆診建議，如外出進食高脂煎炸食物、未重拾運動習慣和延遲膽固醇檢查等。

專家提醒患者，勿驗膽固醇前才節食或多做運動，因恐影響藥物處方，增心臟病發風險。

「關心您的心」主席梅卓能指，受訪者的LDL指數在疫下全面上升，當中未達理想水平比率，即大於2.6mmol／L者更由14%升至21%，增幅達5成，且有約24%人曾被醫生指出其LDL水平受疫情下不良生活習慣所影響。

檢查前節食「出貓」 反影響用藥增風險

雖有64%高膽固醇受訪者有定期檢查、平均每9.8月驗一次，但當中7成人承認曾在檢驗前「出貓」，如檢驗前平均3.6周開始節食或吃清淡食物、更勤力做運動和減少外出用餐。梅警告，如覆診時醫生以「出貓」所得的LDL水平處方及調節藥物，或令藥物未能達到控制LDL效果，會增加心臟病發或中風風險。

李女士曾經歷兩次「通波仔」，過去20年將「壞」膽固醇水平控制於理想水平，但疫情下因常吃外賣加上少運動，最終致LDL超標，她為避免加藥，於檢查前「出貓」，連續2周進食青菜白飯，冀令LDL水平回落。她說，期望能重拾健康生活習慣，將LDL維持在理想水平。