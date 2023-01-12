【著數｜免費食富豪雪糕】賀Anson Lo首奪「叱咤最喜愛男歌手」！粉紅色「教主雪糕車」限定3日遊勻全港各區！神徒打卡必到！（附派發時間及地點）

又有免費雪糕食啦！點解？事關在1月1日舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎禮」上，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）打破姜濤兩連勝局面，首奪由歌迷票選的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，令一眾「神徒」非常興奮！為慶祝「教主」Anson Lo首次奪得此獎，Anson Lo盧瀚霆國際後援會（Anson Lo Hon Ting Fan Club）特意於1月13至15日（星期五至日）舉辦「教主雪糕車全港遊」慶祝活動，於各區免費派發雪糕！即睇免費雪糕的派發時間及地點！

銅鑼灣軒尼詩道（Hysan對面）

日期：1月13日（星期五）

時間：1pm-3pm

尖沙咀海防道

日期：1月14日（星期六）

時間：3pm-5pm

旺角朗豪坊

日期：1月15日（星期日）

時間：3pm-5pm

除上述時間及地點外，「教主雪糕車」亦會在1月11日至1月17日期間，每日中午12時至晚上9時停泊於不同地點（雪糕並非免費派發，而售出的雪糕亦不會附送特製紙托）！各位「神徒」出外時不妨多作留意，看看有沒有緣份遇上「教主雪糕車」！

富豪雪糕車車身、雪糕紙托都將會貼上「教主」Anson Lo盧瀚霆的照片，「神徒」記得打卡啦！

（圖源：Anson Lo盧瀚霆國際後援會Facebook）