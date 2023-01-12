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12/01/2023

真的是「豬隊友」、「蠢到加零一」？

#黎智英 #律師 #國安法 #勾結外國勢力
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　　黎智英涉違《港區國安法》案暫定今年9月開審，優先場已急不及待上畫。

 

　　話說涉嫌違反《香港國安法》，正被還柙壹傳媒創辦人黎智英，其海外法律團隊竟然去信英國政府，要求與英國首相辛偉誠和外交大臣見面，商討案件以探討有何方式讓其獲釋。

 

　　很明顯，目的就是想介入案件。

 

　　經英國首相辛偉誠的發言人證實，英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏已與黎智英法律團隊會面。

 

　　不管英國政府見不見面、誰人會見、見面以後怎樣跟進，相信都不會影響到最終結果。但做法卻充分暴露了他們口口聲聲說三權分立、司法獨立，實際是赤裸裸干預司法，而且對其他司法系統指指點點，完全不放別人在眼內。

 

　　事件吊詭之處就是案件涉及國家安全，現在做法不就是「邀請」外國勢力干預香港特區司法權力，不正正是「變相」勾結外國勢力，跟面臨的指控異曲同工嗎？

 

　　行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀直言律師團做法「蠢到加零一」，對案件毫無幫助，反而害了當事人。她說律師團應該尊重法治，尊重司法獨立，是法律制度要義，絕無理由要求行政部門干預司法。

 

　　這與律師身分和專業原則完全不配，做法正反映他們帶有政治立場和偏見，非從法律出發，並不客觀。

 

　　另一行政會議成員、資深大律師湯家驊也一樣認為做法是變相證實勾結外國勢力，變相證實意圖政治化審理本質，可能涉及威脅特區司法獨立。他甚至質疑黎智英一方「為何要走這一步？」

 

（istock）

 

　　對，為何黎智英律師團變成「豬隊友」，竟然有此「蠢到加零一」？

 

　　有政治評論指如果他們（律師團）不是「蠢」，就是有別的政治目的，就是製造理由攻擊中央與特區政府；而不論其真正意圖為何，客觀上都累了「客仔」。

 

　　相信這些法律精英沒理由不知道這樣做的反效果，但他們依然繼續做，而且十分高調。若是這樣做，最終既可能陷當事人於絕境，亦可能讓當事人得不到專業判斷、做錯判斷而反告律師，對簿公庭。

 

　　仔細分析，作此決定的只有一個人，就是當事人。或許有人知道官司怎樣打，也是死局，於是兵行險著，把案件由法律層面政治化。政治事件，期望政治解決，以求絕處求生。

 

　　究竟是「豬隊友」，還是「神邏輯」？

 

 

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