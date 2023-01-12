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12/01/2023

食物加了柚子成分會健康啲？秋冬選擇柚子蜜要注意3件事！教你睇清楚標籤

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　聖誕期間有一位朋友跟我說：欣欣，有款即食麵去年推出了柚子味，不知是否會健康些？問完個問題，她自己也笑了出來。

 

　　上次我寫及柚子，原來已經是三年前。營養界現在對於柚子的研究及認識比三年前更多，而市面上的柚子產品亦有更多選擇，所以也是時候更新一下。

 

 （圖片由作者提供）

 

　　三年前的專欄文章分享了柚子與碌柚之分別，以及三個潛在的益處。今天再翻查文獻，到暫時為止所刊登的研究，亦是停留於試管及動物測試，未進化至人類臨床實驗階段，所以益處來說，暫時仍未算證實的。

 

柚子營養價值

　
　　作為橘類水果，柚子含豐富維他命C、類胡蘿蔔素、類黃酮、花青素、酚酸，全部都是抗氧化物質，有助對抗自由基氧化、抗炎等功效。正如上次的文章也提過，雖然柚子的名稱有個「柚」字，柚子的味道接近檸檬多過碌柚，味道且頗酸，很少會直接進食。

 

　　由於這款水果並不是常吃食材，所以其資料較少。南韓研究人員首次刊登柚子的營養成分如下：

 

每100克柚子提供：

熱量：53卡

碳水化合物：13.3克

膳食纖維：1.8克

蛋白質：0.8克

脂肪：0.3克

維他命C：提供全日所需59%

維他命A：提供全日所需31%

 

選擇柚子蜜要注意的三件事

 

　　在香港，我們食用得最多，相信是柚子茶。柚子茶，並沒有茶葉成分，所以柚子蜜作名稱較適合。三年前的專欄文章提醒過讀者，買柚子蜜時要小心，因市面上的產品含多款添加劑，例如高果糖糖漿、凝固劑、酸度調節劑、增稠劑等。今次再寫，就發現現在有更多的選擇了。

 

1. 蜂蜜應該比其他添加糖排行更早

 

　　既然買柚子蜜，當然就是想有蜂蜜了，所以在成分表，蜂蜜最好排行頭三位，而不應該有其他添加糖的分量比蜂蜜排行更前（表示添加糖分量比蜂蜜更多）。如果添加糖排行先過蜂蜜（如下圖），那我們不是進食柚子蜜，而是進食有蜜糖味的柚子糖而已。

 

（圖片由作者提供）

 

成分：醃製柚子、果糖、水、柚子汁、蜂蜜、增稠劑（ E466 ）、酸度調節劑（ E330 ）、維他命C。

 

2.盡量避開「果糖」類字眼的添加糖


　　我在本專欄也寫過關於高果糖玉米糖漿對身體的負面影響（https://bit.ly/3dLdSsG ）。由於超市有售的柚子蜜通常於韓國或日本製造，所以所用的成份名稱或有別。果糖糖漿有時會被列為


●    果糖 fructose

●    果糖液 fructose liquid

 

3.成分表最好就只有柚子及蜂蜜

　
　　三年前寫專欄時候，找不到無添加符合EatClean理念的選擇，今次，找到了。這款柚子蜜成分就只有柚子及蜂蜜。

 

 （圖片由作者提供）

 

成分：柚子（日本）、蜂蜜（加拿大、阿根廷）。

 

 

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