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12/01/2023

B2C公司要懂！防疫措施放寛，餐廳何時移除那塊「安心隔板」都是一種學問！

#放疫措施 #隔板 #安心隔板 #餐廳 #巿民 #消費者 #飲食業 #服務質素
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　早前香港政府再度放寬防疫措施，除口罩令外，大部分措施經已放寬。而不少餐廳及娛樂場所亦因此作出相對調動，取消掃針卡及探熱等措施，而部分餐廳亦收起餐桌上嘅透明隔板。其實三年來透明隔板已經融入巿民生活當中，移除與否除考慮防疫功能外，更要考慮客戶整個流程嘅使用體驗，所以餐廳是否移除隔板、幾時移除，以及如何移除亦係一種學問。

 

　　餐廳內透明隔板等防疫工具除阻擋病毒散播外，主要功能之一係「安心」。疫情間安全感對於大眾巿民嚟講比防疫效能更為重要，而隔板給予巿民嘅安全感已經成為不可或缺一部分。餐廳一夜間將所有隔板移除雖然可能方便食客同侍應，但亦可能會令食客產生不自在感。舉例如露天餐廳於戶外餐枱上突然移走原有嘅太陽傘，移走後如未能為食客帶來一個更好嘅功用或正面感受時，不安全感就會引來負面感覺。所以移除後如未能出現較大反差，就會令食客擔心受大廈高空擲物所影響。其實部分國家如日本等，雖然政府並無對餐廳有太多防疫守則或限制，但餐廳仍會使用透明隔板等作防疫及安心之用。

 

《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

 

　　當然疫終有一日會過去，隔板最後必定會被移除，所以考慮合適嘅時間移除亦係重點。其實於政府取消大部分防疫措施時（去年12月尾），巿面同時間處於「搶藥潮」，如餐廳選擇喺巿民安全感較低嘅時候移除隔板，未必係一個好時機。而移除時亦最好俾食客「有得揀」，自由度對消費者係十分重要，可以分「隔板區」及「無隔板區」作緩衝期。或移除同時將餐桌間距拉開，同樣能提升「安心度」。

 

　　好多餐廳大多只以自身方便或營運角度出發，而非顧客體驗及使用角度出發。如餐廳只為方便自己而減低顧客體驗的話，就有違服務精神。其實移除隔板與否只係用戶體驗例子之一，就已經能夠反映出餐廳服務質素高低。不論係飲食業定其他行業，雖然如何拿捏「公司與顧客間」及「顧客與顧客間」嘅平衡點永遠都係最困難嘅事，但亦係B2C公司必須學懂嘅精髓。

 

 

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