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12/01/2023

新年打麻雀必備！Pinkoi推新潮麻雀、抵死馬吊小物！環保/簡約/馬丘麻雀、得意麻雀襪、「食糊」麻雀外套、大三元吊飾

#PINKOI #新年 #打麻雀 #麻雀 #裝飾 #外套 #大三元 #吊飾 #中筒襪 #中筒襪 #賀年 #食糊 #紋身貼紙 #紋身貼紙
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Text: Sammy Leung

　　農曆新年除了想到拜年、派利是、收利是，還有些甚麼？沒錯！就是打麻雀！打麻雀可算是農曆新年必做活動，很多人都會和家人及朋友「游乾水」，如果想在麻雀枱上大殺三方，有人會穿紅色衣物，今次編輯部為大家推介8款新年麻雀主題的裝飾小物及3款新潮麻雀，玩味十足，看著心情都會變好！


3款新潮麻雀


1. 環保麻雀套裝


　　「MahjongDao 雀道」所推出的環保麻雀套裝，利用高壓處理的高級可回收環保紙材，再用雷射雕刻刻畫出麻雀字體及圖案。刻字及花牌圖案都有摩登、極簡元素及極簡概念，極具收藏價值。




價錢：$ 2,888
購買連結：MahjongDao 雀道 環保麻雀套裝 收藏級 香港文化藝術


2. 馬丘麻將精裝組

 

　　來自台灣的「馬丘MACHILL」推出了馬丘麻雀，融合美學與東方文化所造出來的麻雀，十分漂亮。



價錢：$1,129.5
購買連結：馬丘麻將精裝組


3. 精裝鋁盒台灣麻將--全白一般款


　　台灣「七號森林」推出全白一般款的精裝鋁盒台灣麻將，這和台灣插畫設計師羅寗合作，麻雀上充滿台灣元素。



價錢：$1,085.9
購買連結：精裝鋁盒台灣麻將--全白一般款

下一頁：其他麻雀小物

 

 

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