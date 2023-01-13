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13/01/2023

堂食大鬆綁 團年飯受惠7至9成滿 12人大盆菜銷情旺

#盆菜 #團年飯
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　　【晴報專訊】今年農曆新年不再受防疫措施束縛，市民可外出盡慶團年飯。有酒樓指，今年訂座已7至9成滿，料比往年至少多2至3成生意，料全行本月營業額達100億，暢旺情況更延續至下月。

 

餐飲業指團年飯可16人一圍，惟不少大企業趕不及籌辦，故以家庭客為主。

 

　　惟因食材和人工漲價，團年飯均加價約5%，12人枱人均消費300至400元。盆菜供應商亦稱，預訂情況理想，多人預訂12人用大盆菜，更以2盆起跳，料銷情回復疫前水平。

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，今年有較多利好消息如通關，帶動市民外出消費意慾，加上不少人外遊，故提前吃團年飯，無論家庭客或公司聚餐都提前訂座，且不止晚市，連午市也旺場，估計比去年增2至3成，單本月估計整個餐飲業營業額達100億，到下月仍有不少公司、社團等舉辦春茗，甚至通關後有內地人來港參加，2月生意額仍理想。

 

團年飯加價5至6% 最豪每圍8千多元

 

　　香港餐飲管理協會會長楊位醒稱，政府撤銷防疫限制，團年飯可14至16人一圍，惟不少大企業趕不及籌辦，故仍以家庭客為主，廳房訂枱已滿8至9成，散客則估計未來逾1星期仍陸續有來，惟有隱憂是通關後或有數十萬人北上，可能影響春茗、社團宴會市道。他承認，因食材及人工升，團年飯加價5至6%，12人枱人均消費350至400元。

 

　　聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成亦指，訂座暫已9成滿，惟未回復至疫前水平，因以往大公司多辦10圍以上員工團年飯，但今年以3至4圍枱的公司客或家庭客為主。他說，人工及食材漲價，令團年飯套餐加價約3至5%，一般12人枱聚餐消費約4,000元，「有發財好事（髮菜蠔豉）、魚、雞、鮑魚等」，若豪一點亦有每圍5千至8千多元，「有四五頭鮑魚、龍蝦等」。

 

　　倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，團年飯上周末已起動，不少市民提前團年，到年三十就尋求其他節目或外遊。他說，反應雖好，但今年只能回復疫情的7至8成生意，因人手限制，不能盡接訂座。他指，其酒樓團年飯可食「散餐」，「尤其今年唔少人染疫，隨時訂枱後唔齊人，叫散菜彈性大」，人均消費250至300元，12人家庭團年則約3千多元；而公司客亦不多，「唔少公司怕聚會員工中招，好多人返唔到工」。

 

8度海逸酒店　金玉滿堂‧喜慶盆菜

 

　　除到酒樓團年，不少人會訂盆菜在家團聚，8度海逸酒店今年推出含原隻鮑魚、花膠等的「金玉滿堂‧喜慶盆菜」，維持去年價格，4至8位價1,088至1,988元，網店訂購可享82折，另可額外追加發財扣元蹄等。酒店指，隨着防疫措施放寬，更多市民訂盆菜團聚，預訂情況理想，料銷情較去年好，甚至已回復疫前水平。

 

高檔盆菜銷情幾復疫前

 

　　忠誠盆菜推5款盆菜，包括家鄉傳統盆菜、鮑魚一品盆菜等，售價介乎620至3480元。職員指，銷量與去年相若，且多了人預訂12人用大盆菜，並以2盆起跳，對銷情感樂觀。

 

　　但八鄉南苑盆菜專家則指，去年農曆年禁晚市堂食，市民均訂盆菜回家過節，但今年放寬，市民可出外團年，令銷情一般。

 

 

轉載自: 晴報

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