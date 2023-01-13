昨(12日)文引述黑石《2023年環球投資展望》，這個「水晶球」投影出來的前景認真麻麻，也與今時金融界普遍看法相近。學術界的看法又如何？今天且看看這位曾準確預測2008年金融海嘯爆發，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)怎描繪「末日」前的景象。

（istock）

魯比尼指出，2023年通脹情況或更差，因世界有5大「戰爭」，而這些無可避免的「戰爭」將令各國有更嚴重的財赤、債務貨幣化，以及更高的通脹率，滯脹、債務危機逼近。魯比尼說的5大「戰爭」是:

一、更激烈的冷、熱戰爭

未來國際間的冷戰和熱戰更趨嚴重，各國政府必須提高對常規及非常規武器的預算，這將對財政造成壓力。

二、為應對氣候變化而戰

各國政府為應對氣候變化，要付出高昂代價，每年須花費數萬億美元，這場「氣候戰爭」會令各國經濟元氣大傷。

三、流行病的戰爭

抗疫從來都是代價高昂的戰爭。這些政府開支再加上人口老化問題、醫療系統的負擔及退休保障計劃，各國將面臨更大的財政壓力。魯比尼指這類隱性債務負擔已接近大多數發達經濟體的顯性公共負債水平。

四、全球機械人化轉型之戰

各國政府須應付由機械人化為社會帶來的負面影響，包括妥善安排被淘汰的勞工。機械人化雖可推動經濟增長，但成本仍很高:維持每月1000美元的最低工資標準，將花掉美國約20%的GDP。

五、與貧富不均之戰

為防止因財富分配不均而讓民粹政客執政，各國須花錢加強社會安全網。

以上魯比尼所謂的5大「戰爭」其實無大新意，之前他說即將來臨的滯脹(Stagflation)和最大債務危機反而更有「末日」感。關於滯脹，可參考1970年代美國出現的滯脹前車之鑑:通脹升至雙位數，加上石油危機，令美國增長停滯近10年。

魯比尼2022年早已警告，一場比半世紀前的更嚴重，疊加史上最大債務危機的滯脹已迫在眉睫。

禍源是企業債

與金融海嘯不同的是，今次經濟災難會由企業貸款引爆。因加息導致企業違約，造成系統性金融風暴，國家卻因也負債累累，自身難保，欲救無從。70年代，全球債務佔全球GDP比重是100%；到2021年，全球債務卻是GDP的350%！在先進經濟體，債務更高達420%，中國也有330%。各國都負債3、4倍於其GDP，負擔之重，可以想像，而歐元區經濟更可能因意大利破產，而步向崩潰。

如此環境，企業若支持不住，就要違約，或會先影響私募基金，而私募基金又可能向銀行借貸，影響便由企業波及銀行，連鎖反應不可小覷。魯比尼指出，各大經濟體既出現滯脹，全球股市便陷入熊市；資產泡沫，例如加密貨幣陸續爆破；去全球化趨勢加劇；中國經濟增長放緩，引發經濟硬著陸；糧食、能源，以及其他原材料價格升。

考慮短債金樓現金

他估計美儲局難以馬上減息，即使停加息，高息環境仍會持續；若美儲局繼續加息，不單會令經濟硬著陸，還會引發一次更長期而嚴重的衰退。

通脹對股、債不利，滯脹情況就更差。一旦股、債「冧市」，魯比尼建議短期債券、黃金、房地產，並提高現金比例。以今時環境，雖說現金會縮水，但勝在不會讓你輸身家。

「末日博士」是經濟學家，你不信他，不妨聽聽「經濟學家中的經濟學家」、美儲局前主席格蘭斯班怎講:「現在只是通脹很短暫的平靜期，快將結束。現在通脹只是放緩，而經濟衰退是連續加息最可能的結果。」IMF總裁格奧爾基耶娃說，全球三分一地區將會衰退，2023會比2022年更艱難。

衰退、滯脹、另一次債務危機，「末日」了？有人就認為不必太悲觀，反正美國國家經濟統計局(NBER)至今並未完全確認有衰退，而摩根大通更指即使美、歐2023年步入衰退，在「衰」後轉「盛」之時，股、債就醞釀近10年來難得入市的時機。是危是機，還是留待大家自行判斷。

末日博士烏鴉口

魯比尼於2006年，當全球經濟一片好景時，便向IMF預告兩年後的由次按所引爆的金融海嘯，因而被《紐約時報》冠以「末日博士」的稱號，他看「水晶球」的能力似乎不差:

2005年，他警告美國房地產泡沫化，會對經濟造成嚴重衝擊，即次按危機爆發一年半前，他準確的預測更令他聲名大噪。

2010年，他預言希臘債務危機最終會令希臘重組債務，並將增加希臘、西班牙及葡萄牙等「歐豬」國家退出歐元區的可能性，同時勢必重挫歐元作為主要儲備貨幣的地位。他又指希臘的債務危機可能會在歐元區、英國、日本，甚至美國重演。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

