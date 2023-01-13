巴西、美國與香港暴動的共通處

巴西前總統博索納羅（Joir Bolsonaro）的一批支持者及軍方人士共約4,000人，日前闖入巴西的總統府、最高法院及國會大樓，大肆破壞洗劫，又呼籲巴西的部隊發起軍事叛變。事後他們當中幾百人被捕，包括美國在內的多國政府譴責這批暴徒，但特朗普的前策略師班農（Steve Bannon）卻大讚他們是自由民主鬥士云云。

現屆美國政府加入譴責這些暴徒，實因不得已。兩年前的1月6日，特朗普的支持者衝擊美國國會大樓，否定拜登的合法性，若今天也為巴西的暴徒助威，豈不尷尬？只是巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）比上任總統親華，美國政府暫時也無可奈何。

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對港人而言，衝擊巴西政府大樓或是美國國會大樓，都不應感到很陌生。2019年黑暴期間，香港不是也有暴徒衝入立法會肆意破壞，還有人除下口罩跳上桌子上洋洋自得，第二天才飛離香港逃避罪責嗎？3年半內世界3次出現暴徒衝擊廟堂，其源起地竟是香港，這大概也可列入史冊了。

對暴行差別對待 盡顯美雙重標準

這幾次衝擊廟堂事件，信息量豐富，探究下去有助我們樹立正確的價值觀與認知，亦可對西方民主的缺陷有更深的認識。

除了班農等特朗普支持者外，世界輿論很少會認同衝擊美國國會大樓及巴西立法、司法、執法大樓的暴徒，皆因他們既違法治，而且選舉中輸了卻不肯承認失敗；美國的政客更令人齒冷，對香港的黑暴大加讚揚捧殺，但到了自己的國會被同樣攻擊時，卻又突然正義上身，要把暴徒繩之於法，這種為了政治利益而表露出的雙重標準，使人嘆為觀止。

雖然暴徒的破壞行徑不會得到世上正常人的認可，但不要以為這些人會懂得悔疚，這些人不論是香港的、美國的、還是巴西的，都有一個特徵，便是自以為是正義代表，替天行道；但我們若對他們的思想拷問下去，卻也不難發現他們的虛偽及自相矛盾。

敗選翻枱破壞公物 不符民主內涵

西方的選舉制度雖有多種缺點，但總會承認票多者勝這一原則，輸了選票便翻枱，這是甚麼樣的民主？西方民主也包含法治，肆意破壞公物，讓納稅人替他們埋單，自己則逃之夭夭，我們看到的，只是一幫沒有道德勇氣的怯懦者。不過，他們若在看到舉世都譴責巴西及美國的暴徒後知所懺悔，主動自首，則我們對這些人仍可保留半點敬意，但此事發生的概率太低了。

香港、美國與巴西的這些暴徒，尚有另一共通處，便是他們都是民粹主義者，把不同意見的人都視為邪惡、敵人、仇人；他們也反精英，認為既有體制都是精英把持，所以根本不用遵守體制中的規則法制。他們的躁動，卻不意暴露出西方民主制度的一些重大缺陷。

民意「雙峰」分布 社會更形分裂

在上世紀50年代的民主理論中本有一說法，便是選舉勝利者所持的理念及推行的政策，會偏向中間，不會走極端。當中的假設是，選民的政治理念分布，中間派佔最多，兩側的人較少，想得到最多票的政客，不能把自己定位在偏鋒，否則大多數選民都不會投他們的票，所以無論他們本人的真實信念如何，都會把自己打扮為中間持平，不敢走極端路線，社會有機會走向祥和。

不過，只要留意近10餘年西方社會的民意動向，便不難發現西方社會十分分裂，派別林立，互相抹黑羞辱；究其原因，可能是社交媒體出現了迴音廊現象，各種團體喜歡各自圍爐取暖、對外人則排斥所致。

在此態勢下，中間派人數銳減，上述走中間路綫的方法不再行得通，政客要選票，反而要面對民意「雙峰」或「多峰」分布的現實，需要選定一個極端但人數足夠多的定位；為了爭取更多人走向自己的一邊，有必要把另一方唱衰抹黑，當雙方都這樣做，社會分裂便更嚴重。

社會矛盾難解 以反華轉移視線

假如民意中有一方人數佔了大多數，問題反為不大，若是雙方人數相若，而且又都是視對方為敵人的「雙峰」分布，選舉機制便不大可能把社會團結起來。勝方往往只佔輕微優勢，敗方根本不會服輸，特朗普及博索納羅的支持者，便干脆不承認選舉結果。

選舉後社會更形分裂，西方民主制度對此毫無辦法，能做的，恐怕便是人為地製造一個外部敵人，轉移視線，也可起到敵愾同仇的作用，要知道民粹主義者的其中一種特性，正是排外。中國實力足夠強大，容易被塑造為有威脅力的外敵，這也是在西方民主制度化解不了其自身社會矛盾後，中國所要面對的國際環境。