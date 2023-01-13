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13/01/2023

頭暈、難集中精神？可能是缺鐵性貧血！ 4種營養素阻鐵質吸收，要避與高鐵食物同吃！

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　　鐵質是維持人體運作的重要營養素之一，因鐵質為血液中紅血球的血紅素主要元素，有營養師指出，如身體的鐵質不足可形成「缺鐵性貧血」，可致頭暈、食慾不振、精神難以集中等，惟單寧酸（Tannin）、植酸（Phytate）、草酸（Oxalate）和鈣質等營養素均會妨礙人體吸收鐵質，建議進食高鐵質食物時避免配搭相關食物。

 

營養師吳耀芬

 

　　香港營養師學會認可營養師吳耀芬表示，鐵質主要用來製造構成紅血球的重要元素「血紅素」，不少肉類及海鮮均含有豐富鐵質，當中紅肉如牛肉、豬肉、肝臟，或蠔、蝦和蜆等海鮮含有的鐵質，均較易被身體吸收；而糙米、燕麥等穀物，杏仁、花生或芝麻等堅果類，以及綠葉蔬菜內的鐵質，則需配合維他命C豐富的食物如橙、奇異果、西柚等來增加鐵質吸收率。

 

　　雖然吸收鐵質來源眾多，但吳耀芬指單寧酸、植酸、草酸和鈣質等營養素均會妨礙鐵質吸收。因這些營養素會與非血紅素鐵質結合，以致降低其溶解度而影響吸收。因此進食高鐵食物時，應避免同時飲用茶啡、葡萄酒、奶製品或進食全穀類、豆類等食物。惟她指出，如同時進食維他命C豐富的食物，則可減低植酸抑制鐵質吸收的問題。

 

茶啡奶製品 忌與高鐵食物同吃

 

　　她強調如鐵質攝取不足，會形成缺鐵性貧血，並出現頭暈、食慾不振、面色蒼白、容易疲勞、難於集中精神等症狀，兒童的認知和學習能力也可能受影響；而鐵質除了自然流失外，飲食失衡、素食或節食人士，患出血性疾病或營養吸收不良人士，以及女性（尤其經血量多者）均須注意鐵質水平。

 

 

轉載自: 晴報

 

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