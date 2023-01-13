房地產科技｜虛擬土地價格暴跌逾9成！歸咎概念太新？元宇宙、NFT和Web3.0為誰而生？

不論你的土地是虛擬或真實，都有上升和下降週期，碰上全球央行收水。美國聯邦儲備局利息由今年3月份接近零息，短短半年時間抽升到現在4厘多。香港土地價格大幅插水，長江實業剛剛以每方呎樓面地價約6,138元購入啟德住宅地塊，創區內逾8年半最低呎價，亦較2019年最高峰$19,636大跌68%。虛擬土地Sandbox平台在2022年1月創出最高銷售價格35,474美元，現在的銷售價格大约3,000美元，大跌90%以上。

雖然很多人質疑元宇宙、NFT和Web3.0，但筆者相信存在即是合理，這些新概念的應用技術並不是以X或Y世代而出生，而是為Gen Z和Gen Alpha這些未來主人翁服務。但凡新生事物都要時間來沉澱和發酵，互聯網都要經歷千禧科網爆破，用了十多年才藉著智能電話和5G網絡找到真的改變生意模式的道路。同樣的事情也會發生在元宇宙、NFT和Web3.0之中，房地產科技（Proptech）未來也要考慮這一個方向。

Web 1.0、2.0和3.0的分別是甚麼？Web 1.0最經典例子是Google，單向的溝通，站點與站點之間沒有太多互動性，數據和內容都由靜態文件系統提供，而非數據庫。Web2.0最經典例子是Facebook和Youtube，是一個具有互動性的社交網路，用戶可上載內容和作互動溝通，最重要的是數據是屬於平台商，在互聯網世界數據就是資產，儘管Youtube的內容由你提供，但能否分成及分多少由平台决定，上載者不容置啄，所以音樂創作人陳奐仁便大聲疾呼平台剝削了他們。Web 3.0 則可望解決 Web 2.0 遇到的困境。Web 3.0 具有以下特性，包括可驗證（Verifiable）、去信任（Trustless）、自治（Self-governing）、分散式（Distributed）等。Web 3.0的概念是，讓數據本身依託於開放的協議與數學算法，而不依賴於人或機構，Web 3.0不但是開放的，而且更加安全且分散，而建立於Web 3.0的應用程式被稱為 Dapp（去中心化應用程式，或「分散式應用程式」）。Web 3.0的例子是Sandbox和Decentraland，元宇宙的應用場景在該平台交易只收取5%服務費，在平台中的數據全屬於創造和參與的人，可以用NFT作套現手段。

Proptech未來也會有新的公司運用元宇宙、NFT和Web3.0去改善目前房地產的營運模式，筆者只能提供思考模式，仍留待年輕人破格去思考實際操作方案。

（影片由作者提供）