新年大掃除 | 家中3大重災區斷捨離清單！要捨棄埋2個大錯特錯執屋觀念！

新年又是時候大掃除了，大家收拾好家裏了嗎？如果還沒的話，就要趕快收拾了，讓自己有一個機會清清家中不要、不用的東西。今次說一說收拾家中2個必定要留意的觀念及斷捨離清單，好好改變一下家中環境及自己的生活！

常常都聽到要「斷捨離」，到底甚麼是「斷捨離」呢？斷捨離其實來自日本，意思是斷絕自己不需要的，捨去多餘的及脫離對物品的執著。大家為屋企大掃除前一定要記得2點，以免下年又要做更多功夫去打掃。

1. 遲些有機會有用

收拾東西時，可能會翻出不少舊物，甚至有一些從未用過的物件。但請不要抱著一個「遲些有機會有用」的心態，把這些不重要的舊物或從未用過的物件放回櫃子裏，因為你將會在下午同樣時間看見它。請把這些不重要的舊物或從未用過的物件掉或者是給有需要的人吧，因為你今天不用，遲些也未必用得著。

（圖片來源：photo-ac）

2. 買東西前沒有足夠時間思考

每一次走在街上，各式各樣的新商品真的非常吸引，有時真的想全部都帶回家。但這些商品真的有用嗎？建議各位在買非必要的東西前，多考慮幾天，或許離開了、想了幾天，就會發現其實自己沒那麼喜歡該物品。

下一頁：房間及書櫃斷捨離清單