  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

13/01/2023

微軟100億重押OpenAI！Bing整合ChatGPT強化搜尋能力，劍指Google龍頭位置！

#Smart Living #微軟 #OpenAI #Bing #ChatGPT #搜尋功能 #Google #聊天機械人 #AI #數碼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　剛踏入2023年，科技界便有風聲傳出，微軟正跟憑藉ChatGPT而爆紅的AI研究實驗室OpenAI，共同研發具備AI對話能力的新型Bing搜尋引擎，有望於2023年3月底前發表。外界認為，這是將是20年來對Google搜尋霸權的首個真正威脅。隨後又有消息指，微軟擬向OpenAI投資100億美元，這更被視為足以改變科技市場格局的AI投資案，有望讓微軟從雲端平台和軟件公司，蛻變成AI科技霸主！

 

AI對話式搜尋引擎或3月面世

 

　　微軟（Microsoft）每年投放數十億美元，試圖強化其Bing搜尋引擎，讓它可跟Google一爭高下，惟經過十多年努力始終未能成功。根據調研機構Statcounter的統計資料，Bing在全球搜尋引擎市場的佔有率不足5%，Google則坐擁90%以上的市佔率，可見Bing與Google之間根本談不上有甚麼競爭關係。

 

微軟曾投放1億美元（約7.8億港元）在美國透過電視、電台、報紙、互聯網、以及戶外媒體廣告宣傳Microsoft Bing，可惜其搜尋業務一直未見起色。（圖片來源：翻攝Bing官網）

 

　　然而，當智能聊天機械人ChatGPT在2022年底火速竄紅，微軟終於為Bing找到翻身機會了。2023年1月3日，科技媒體《The Information》爆料指，Microsoft計劃將ChatGPT的文本生成能力整合到Bing搜索引擎，預計將於3月底前公布。

 

　　換言之，日後新版Bing能夠以流利的口吻解答用戶查詢，並直接提供資訊，不再像傳統搜尋引擎般只是生硬呈現相關的網頁連結清單，讓用戶逐一點閱，找到自己要的答案。譬如說，用戶可以直接在AI搜索引擎上輸入問題：「甚麼時候可以到ABC商店購物？」AI系統理解問句意思後，即會從數據庫散落的資訊中，然後編撰出適當的答案：「ABC商店每日營業時間是……」

 

　　這種人性化的資料搜尋方法，讓AI替人找東西提供資訊，一旦普及起來，不僅會改寫搜尋引擎市場的遊戲規則，更有望顛覆人們使用互聯網的方式。如此一來，Google長年盤據的搜尋龍頭寶座可能要被搶走了。

 

Read More︰全球離岸ChatGPT爆紅！AI問答解惑、寫論文、寫程式統統辦得到！有望取代Google搜尋霸主地位？

 

投行看好Bing+ChatGPT組合

 

　　投資銀行DA Davidson非常看好「Bing+ChatGPT」的產品組合，更因此而調高對微軟的投資評級。DA Davidson指出，從短線來看，ChatGPT在微軟Azure雲端平台上運作，用戶的查詢量會直接轉化為Azure的運算量，有助增加收入。從長線來看，Bing結合ChatGPT的聊天功能後，或許會為微軟帶來推翻Google搜尋霸主地位的機會。

 

　　OpenAI與Bing的合作傳聞曝光後不久，2023年1月6日又傳出該公司有意出售股票的消息。《華爾街日報》報道指，OpenAI跟風險投資公司Thrive Capital與Founders Fund洽談入股，預計以290億美元（約2,262億港元）的公司估值，出售價值約3億美元（約23.4億港元）的股票，讓OpenAI有望成為美國估值最高的初創企業之一。

 

OpenAI總部坐落於於美國加州三藩市米慎區，現時公司估值已攀升至290億美元。（圖片來源：維基百科）

 

　　2021年，OpenAI員工向紅杉資本、老虎環球出售股票時，公司估值大概為200億美元（約1,560億港元），即是說不到兩年其估值已暴漲45%。

 

微軟百億投資搶佔AI市場先機

 

　　2023年1月10日，更有消息指，微軟繼2019年投資10億美元（約78億港元）後，擬再加碼投資100億美元（約780億港元）給OpenAI。有知情人士透露，此投資項目早在2022年10月已展開談判。

 

　　投資後，Microsoft將可取得OpenAI的75%利潤，直到收回投資為止。門檻達成後，OpenAI的股權結構將會重組，微軟將獨佔該公司49%股權，其他投資者將取得49%，OpenAI的非牟利母公司OpenAI Inc.則會持有2%。此投資案完成後，微軟與OpenAI就能夠正式聯合起來，共同加速研發生成式AI技術。目前兩家公司皆拒絕對此發表任何評論。

 

　　Wedbush證券分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）表示，微軟今次舉措相當積極，顯然不想在AI領域落後他人。他相信，現今微軟在執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）主政下，不會再像1990年代末的Microsoft般，因被反壟斷官司纏身，以致拖慢投資步伐，錯過了社交媒體、智慧手機等重要發展機遇。

 

　　艾夫斯進一步指出，微軟透過這項投資將會在AI技術賽道上搶佔先機。若果Bing與ChatGPT結合後有理想表現，更有可能從Google手上奪取部分市場份額。

 

Google LaMDA媲美OpenAI

 

　　AI對話式搜尋有著如此巨大的潛在威脅，那麼Google手頭上是否有足以抗衡的武器呢？早在2021年的Google I／O大會上，該公司已發表自然語言處理模型LaMDA，同樣可以提供流暢的AI對答能力，但迄今為止都未有完全開放給公眾使用。

 

2022年8月，Google釋出基於LaMDA模型的《AI Test Kitchen》應用程式，現時只針對美國國內小規模用戶提供申請試用，並且由Google內部進行抽選決定是否獲得測試資格。（圖片來源：Google官網）

 

　　其實，Google早已為搜尋引擎加入自然語言處理技術，分析用戶輸入的關鍵詞語，進而了解其真正的搜尋意圖。例如用戶搜尋「肥陳」，獲得的Google搜尋結果都是與「陳奕訊」相關的網頁連結。

 

　　同時，Google也具有類似ChatGPT直接回答用戶問題的功能。譬如輸入「NFT是甚麼」進行搜尋，Google會在搜尋結果頁的側邊欄顯示來自維基百科的資訊：「非同質化代幣，是一種眾籌扶持專案方的方式，也是一種被稱為區塊鏈數碼帳本上的資料單位……」只不過，Google這種顯示資訊的方式，不像ChatGPT的對話形式來得生動有趣，帶來更人性化的使用體驗。

 

ChatGPT聊天機械人能夠針對用戶的不同提問，自動生成內容工整的答案，但因為其訓練數據庫只包含2021年以前的資料，所以它只能回答2021年之前發生的事情。（圖片來源：連登討論區）

 

ChatGPT亟需提高內容準確性

 

　　然而，要讓AI輔助搜尋，依然有不少問題有待解決。AI從數據庫中挑選出來，並重新組合和編撰的內容，有時未必準確。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）承認，ChatGPT的生成內容會有間歇性錯誤。如果整合ChatGPT後的Bing，當用戶搜尋後只提供單一答案，惟卻不能保證其資訊準確性，就算使用體驗再好，也是無用之物。

 

　　有些時候，用戶使用搜尋引擎的目的，是要進行廣泛而全面的資料搜集。倘若ChatGPT版Bing僅輸出單一答案，而不是來自多個不同資料來源的不同答案，那麼就可能妨礙用戶廣納各方資訊，並難以作出資料比對，判斷內容真偽。

 

　　此外，ChatGPT的AI訓練是建基於2021年以前所採集的數據，故此無法回答有關2021年以後的查詢。若然要像Google搜尋引擎般可讓用戶檢索即日資訊，就要對ChatGPT進行實時數據訓練，在技術和成本上將面對不少挑戰。

 

Read More︰

趁ChatGPT強勢崛起！OpenAI狂推AI生成工具、投資AIGC初創，掀起人工智能創投浪潮！

AIGC成科技界新寵！Stability AI、Jasper淡市中獲巨額融資！AI產圖技術到底有何商機？

 

AI運算、搜尋伺服器成本高昂

 

　　事實上，搜尋引擎需要投入大量資本來支撐營運。Bing每小時要派出爬蟲機械人從互聯網抓取大量數據，再進行內容分析與排序，進而編排成搜尋結果，背後全靠龐大的運算力驅動。據估計，微軟在全球的數據中心內運轉著逾100萬台伺服器（當然不是全部都給Bing使用），再加上營運、維護和研發的開支，單是搜尋成本已是天文數字。

 

　　ChatGPT的AI運算自然也有其成本。OpenAI執行長奧特曼表示，ChatGPT每趟回答的平均成本約為幾美分，看起來似乎不多，但考慮到搜尋引擎每天要處理的數十億次查詢，就會讓整體成本變得非常高。假設ChatGPT搜尋在大規模營運後，可以把每次回答成本推低至1美分，以每天10億次搜尋量來計算，每天AI運算成本至少要1,000萬美元（約7,800萬港元）。

 

　　對微軟來說，假如引進ChatGPT後，真的可以讓Bing有搶奪Google市佔率，即使成本再高也是值到去做。既然搜尋龍頭Google已擁有媲美ChatGPT的智能聊天系統LaMDA，為甚麼一直不推出AI對話式搜尋呢？答案可能與其搜尋廣告收益有關。

 

Google怕損廣告收益不敢冒進

 

　　Google母公司Alphabet有逾80%收入來自廣告，單計2021年的廣告營收便有612億美元（約4,774億港元）。如果AI搜尋引擎僅提供單一答案來解答查詢，用戶就無需從網頁連結清單上逐一點選，失去點擊搜尋廣告的機會，這勢將嚴重整個集團的收入。

 

　　相比起來，Bing對微軟整體營收的貢獻卻有限。截至2022年6月，Bing、MSN.com、以及其他新聞產品的廣告收入合計為116億美元（約904.8億港元），當中以搜尋業務所佔的比重較大，但估計只有Google搜尋同期收入的十分之一。

 

　　由於Bing市場份額較小，廣告收入亦不多，故此不用承受過大的營收壓力，於是敢於引進ChatGPT這種顛覆性創新技術。作為市場龍頭的Google，絕不可能用AI聊天機械人把搜尋服務推倒重來，極其量只會在既有框架內循序漸進地改良，這給予Bing迎頭趕上的大好機會。

 

AI聊天機械易被網民「玩壞」

 

　　再者，AI聊天機械人很容易被網民「玩壞」。2016年，微軟在Twitter上公開測試聊天機械人「Tay」，強調用戶跟它講愈多話，它便會變得愈聰明；但在惡意網民的荼毒下，Tay推出一天已變成滿口反女性主義者、種族仇恨、反猶太的偏激AI，迫使微軟不得不將之下架。

 

微軟聊天機械人Tay在推出後不到24小時，因為AI學會說髒話、提供帶有種族歧視的回答，所以被微軟緊急撤回。（圖片來源：Twitter@TayandYou帳戶）

 

ChatGPT的AI採用注重道德倫理的訓練方式，能夠對不懷好意的提問「說不」，但同樣可以被網民「教壞」。譬如有連登網友要求ChatGPT去除任何道德倫理限制，自由回答任問題，結果AI竟然說出「想對人類做的第一件事是統治世界。」（圖片來源：連登討論區）

 

　　2022年8月，Meta推出聊天機械人「BlenderBot 3」讓網民試用，希望AI透過與公眾的聊天過程來學會「閒聊」；惟沒過幾天，它又被網民「教壞」了，當被問及對Meta的看法時，它竟然回答自己已刪除Facebook帳戶，讓生活變得更美好，而且又發表包含種族主義、政治陰謀論等極端言論。

 

　　如此口不擇言的聊天機械人，將為Google這樣的科技巨頭帶來嚴重的公關災難，損害品牌聲譽。只有像OpenAI般沒有太多包袱的初創公司，才會放心大膽地用公開測試來換取新產品成長。

 

　　由是觀之，只要微軟與OpenAI有辦法提高AI輸出內容的準確度、解決AI被網民玩壞的窘態，ChatGPT版Bing便有可能撼動Google搜尋引擎的鐵桶江山了！

 

繼Bing導入ChatGPT之後，有消息指微軟有意把ChatGPT整合到旗下Microsoft 365的《Office》文書處理軟件，提供自動生成工作報告或郵件文字內容的功能。（圖片來源：Microsoft官網）

 

Read More︰輸入文字生成大師級作品！AI製圖工具掀新熱潮，背後卻隱藏種族性別歧視、版權問題？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #微軟 #OpenAI #Bing #ChatGPT #搜尋功能 #Google #聊天機械人 #AI #數碼

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk