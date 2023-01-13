回到60年代的彩虹邨！金碧茶樓以懷舊菜把時光凝住！蛇宴、龍躉宴、盆菜宴讓老街坊聚首一堂

說起彩虹邨，許多人會想起在那彩色屋邨外牆打卡，但除了打卡，彩虹邨還有其他值得細味之處，當中有一個充滿懷舊氣息的街市，在香港已是買少見少，大部分店舖仍是小店營運，有許多老舖仍然存在。沿住街市走到盡頭，便會看到一個舊式招牌，那就是金碧茶樓酒家。

上世紀的人與事

金碧剛開業時，彩虹邨一帶甚為興旺，在六十年代至七十年代初，各式各樣的小販檔在屋邨及街頭擺賣，可謂遍地開花，而且當時仍未有地鐵，主要交通工具為小巴及巴士，金碧的位置鄰近總站，因此成為司機、乘客及居民的歇腳點。在全盛時期，金碧僱用接近三十名夥計，由早上五時半營業至晚上十二時，客似雲來。因點心師傅需要提早回店舖準備，所以在早上四時已開後門讓員工進出，有些早市常客，更會提早從後門進店，自己沖一壺茶，一邊歎茶，一邊等待新鮮點心，十分捧場。

沙士之後：半私房菜到廚師發辦

2003年沙士過後，香港經濟大受影響，於是金碧加入新元素，讓業務逐步復蘇，現時金碧最著名的懷舊菜，亦是在沙士後才推出。主打懷舊菜，可謂「取難不取易」，因為部分菜式製作工序繁複，當中最複雜的是八寶鴨：首先把鴨起骨，起骨時不能弄穿鴨皮，極考功夫，然後切餡料，再把餡料釀入鴨內，最後先炸後蒸，整個流程花近四小時。由於工序繁複，且材料價格昂貴，加上海鮮食材更要即日食用，不能隔夜，所以客人需預先訂菜，並留訂金，好讓師傅能預先購買材料及準備。

金碧剛推出懷舊菜時，曾以半私房菜模式經營，客人可以在菜單上挑選部分菜式，再向酒家提出製作菜單上沒有的菜式。但現時金碧很少做半私房菜，反而改為「廚師發辦」的形式，客人只需提出飲食要求及預算，廚師自由發揮，製作菜單上沒有的菜式，讓客人品嘗一頓「中式Omakase」。廚師發辦僅是熟客享有，筆者聽後感到可惜，金碧負責人阮振強（強哥）後補一句：「嚟過一次就係熟客啦。」引起哄然大笑。

杏汁豬肺湯，鮮味十足，零腥味，潤肺，屬必食，需提早預訂。

除懷舊菜宴，金碧在沙士後推出龍躉宴及蛇宴，分別在每年三月及十一月舉辦，每晚十圍，座無虛席。強哥說，因疫情緣故，已三年沒有舉辦龍躉宴及蛇宴，最近放寛政策，允許重新舉辦蛇宴，結果宣傳不久就滿席了；亦曾有客人吃過之後，直接留下一千大元訂金，預訂來年座位，極有誠意，可見並非浪得虛名。另外，金碧曾舉辦宴會應節，例如聖誕聯歡會及新年盆菜宴，讓街坊們聚首一堂，歡渡佳節，增進感情。

店外內有數個對聯，均是阮家熟客及朋友贈送，不妨細味。

店內自來貓，每逢休息日及關門後才會到店出巡。貓貓保護性強，切勿打擾。

金碧茶樓酒家 – 彩虹

創於：1964年

經營：酒家

地址：彩虹彩虹邨金碧樓22號地下

電話：23200937

營業時間：星期一、二、四至日 11am – 2pm, 6pm – 10pm（星期三休息）

香港老舖記錄冊

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