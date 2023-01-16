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16/01/2023

高鐵車票被指錯配 網售站賣剩票不一 陸客回程要搶飛

#旅客 #通關 #高鐵
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　　【晴報專訊】廣深港高鐵昨正式復運，截至昨傍晚6時，共約6,500名跨境乘客往返中港兩地。目前車票分別可經12306網站、旅行代理或到西九龍站購買，但有旅客稱未能在網站購票，只得親自到場；有南下旅客指，網站顯示車票已售罄，唯有回程時到西九站排隊碰運氣，或令日日有長龍情況加劇；而昨晨不少列車都現大量「吉位」，有議員質疑5,000張北上車票「錯配」，建議政府合併並加大配額，應付北上需求。運輸及物流局局長林世雄，將研增往廣州列車班次。

 

高鐵西九站昨仍有大批人輪候購票

 

　　高鐵復運首日，截至昨晚6時約6,500名乘客往返兩地。高鐵上周四起售票，當時已有不少旅客稱，不懂登記及使用12306網站，到昨日仍有不少已上年紀旅客選擇親自到場購票，西九站長龍依然。其中胡先生稱，打算與太太趕回鄉茂名過年，而羅湖未通關下，高鐵是最快捷選擇，但12306網站「入晒資料都登記唔到，內地、香港親戚幫手都唔得」，擔心核酸檢測後都未能購票會浪費。

 

首日復運 約6500人往返兩地

 

　　另網站出售門票數量，跟西九站售票顯示差距甚大。記者昨實測，西九站昨傍晚6時顯示，今全日往深圳北餘245張車票，但12306網站顯示僅剩40多張，令站內排隊買票的人龍持續不斷。多位昨乘高鐵抵港內地客均指，購南下車票容易，但未能買到回程票。旅客潘小姐稱，在網上見車票已售罄，但從「小紅書」平台得知，現場購票仍有機會買到，故打算到現場碰運氣，如果未能買回程票，會考慮乘東鐵經落馬洲返內地。

 

各班次均分配額 議員倡合併計

 

　　另一旅客陳先生亦表示，如果未能買回程車票，會考慮乘直通巴士北上。昨日北上的旅客黃太則稱，曾見到12306網站顯示車票售罄，但試過經其他旅行代理網站購票，輾轉亦連結回12306網站，不過當時卻顯示有票可買。

 

　　港鐵昨晨稱，昨1萬張車票已售逾7,000張，但部分列車卻有不少空位。立法會議員田北辰認為，目前南北行車票各5,000配額出現錯配，由於要平均分配予每日的38.5對列車，以致部分班次售罄，部分就仍有大量空位，促政府將農曆新年前4天各班次的車票配額合併計算，同時每日加開3,000個名額。他又建議，與內地商討允許設企位，以及縮短往廣州的行車時間至1小時，拉闊與城際直通車車程的差距。

 

　　香港段已新增廣州東、東莞及東莞南站，其中東站比以往南站更接近市區，不少旅客均稱比以往更方便。林世雄指，看到有往來廣州班次的票務較緊張，會視乎營運情況，與內地以及票務公司緊密接觸，討論是否有空間增加車票數量，又重申未確定何時復運長途班次。

 

有鐵路迷打扮成中國鐵路人員，乘高鐵復運的頭班車。

 

　　停運近3年高鐵昨晨7時03分開出首班往深圳北列車，約50名乘客天未光便到場等候。有鐵路迷特意打扮成中國鐵路人員乘頭班車，指高鐵2018年通車時未能坐頭班車，如今希望彌補遺憾。港鐵及港府高層昨向首批乘客致送紀念品，港鐵過境鐵路總管張志強稱，有零星旅客抵港時核酸報告有問題，要安排他們返回內地。

 

 

下一頁　入閘至上車需45分鐘 旅客宜早到場

轉載自: 晴報

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