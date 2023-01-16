個唱高呼愛老婆 陳奕迅唱《大個女》搞喊囡囡

【晴報專訊】陳奕迅（Eason）27場跨年演唱會《FEAR and DREAMS》前晚圓滿結束，尾場歌迷送驚喜，萬人大合唱《天下無雙》，令Eason感動得眼濕濕；Eason在encore環節唱出《大個女》贈愛女康堤（包包），令台下的包包淚崩變「喊包」，邊聽歌邊拭淚。

Eason送心心給台下的康堤，十分有愛。

陳奕迅前晚舉行演唱會尾場，不少圈中好友捧場，包括梁漢文、劉浩龍、關智斌及鄭希怡等，而Eason父親陳裘大、太太徐濠縈及女兒康堤亦到場支持。Eason繼續以歌會友，連唱多首經典金曲，當唱完《我們萬歲》，台下忽然響起哨子聲，嚇了Eason一跳︰「小息完？係咪我阿媽？我阿媽好鐘意帶個哨子出街。」全場觀眾忽然大合唱《天下無雙》，Eason被感動得眼泛淚光說︰「多謝，你哋好震撼。」然後向台下觀眾作出90度鞠躬致謝。

康堤（中）和徐濠縈看得相當投入。

Encore環節時，Eason唱出《單車》獻給父母，並發表愛的宣言︰「我愛你，爸爸媽媽。」然後又說︰「咁我都愛我老婆，哎呀唔好講啦，我哋唔興呢味，太肉麻，哈哈。」其後唱出為女兒出生而創作的《大個女》，台下的康堤一聽音樂響起已經眼濕濕，邊聽Eason唱歌邊抹眼淚，Eason唱畢後向台下女兒做了一個心形手勢，場面溫馨感人。之後Eason續說︰「唔知幾時開始愛上承傳呢兩個字，希望可以將一啲好嘢承傳落去畀下一代。其實做人真係唔使諗太多，只要你用個心，真誠分享，有愛就好。」最後Eason唱出《歌．頌》為演唱會作結。

康堤聽到Eason唱出《大個女》即時淚如泉湧。（影片截圖）

喉嚨不適恐「衰收尾」

Eason完騷後受訪，他坦言被尾場觀眾所感動，又指人大了很容易哭，對於能夠完成整個騷，他自爆前幾天因轉天氣令喉嚨不適，加上睡得不好，十分擔心「衰收尾」，幸好沒有影響演出水準。提到康堤在台下爆喊，Eason表示︰「佢成日喊，好感性。（係咪似你？）我好少喺人面前喊，我只會帶歡樂同憤怒畀大家。」另外，Eason為了防疫，開騷前已入住酒店，又減少與他人有身體接觸，故只派出太太跟賓客們合照留念，問到是否很久無擁抱太太和女兒？Eason謂︰「開騷前攬咗，佢哋做咗核酸。」

Eason在慶功上跟工作人員舉杯暢飲，慶祝演唱會順利完成。