  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

16/01/2023

個唱高呼愛老婆 陳奕迅唱《大個女》搞喊囡囡

#陳奕迅 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳奕迅（Eason）27場跨年演唱會《FEAR and DREAMS》前晚圓滿結束，尾場歌迷送驚喜，萬人大合唱《天下無雙》，令Eason感動得眼濕濕；Eason在encore環節唱出《大個女》贈愛女康堤（包包），令台下的包包淚崩變「喊包」，邊聽歌邊拭淚。

 

Eason送心心給台下的康堤，十分有愛。

 

　　陳奕迅前晚舉行演唱會尾場，不少圈中好友捧場，包括梁漢文、劉浩龍、關智斌及鄭希怡等，而Eason父親陳裘大、太太徐濠縈及女兒康堤亦到場支持。Eason繼續以歌會友，連唱多首經典金曲，當唱完《我們萬歲》，台下忽然響起哨子聲，嚇了Eason一跳︰「小息完？係咪我阿媽？我阿媽好鐘意帶個哨子出街。」全場觀眾忽然大合唱《天下無雙》，Eason被感動得眼泛淚光說︰「多謝，你哋好震撼。」然後向台下觀眾作出90度鞠躬致謝。

 

康堤（中）和徐濠縈看得相當投入。

 

　　Encore環節時，Eason唱出《單車》獻給父母，並發表愛的宣言︰「我愛你，爸爸媽媽。」然後又說︰「咁我都愛我老婆，哎呀唔好講啦，我哋唔興呢味，太肉麻，哈哈。」其後唱出為女兒出生而創作的《大個女》，台下的康堤一聽音樂響起已經眼濕濕，邊聽Eason唱歌邊抹眼淚，Eason唱畢後向台下女兒做了一個心形手勢，場面溫馨感人。之後Eason續說︰「唔知幾時開始愛上承傳呢兩個字，希望可以將一啲好嘢承傳落去畀下一代。其實做人真係唔使諗太多，只要你用個心，真誠分享，有愛就好。」最後Eason唱出《歌．頌》為演唱會作結。

 

康堤聽到Eason唱出《大個女》即時淚如泉湧。（影片截圖）

 

喉嚨不適恐「衰收尾」

 

　　Eason完騷後受訪，他坦言被尾場觀眾所感動，又指人大了很容易哭，對於能夠完成整個騷，他自爆前幾天因轉天氣令喉嚨不適，加上睡得不好，十分擔心「衰收尾」，幸好沒有影響演出水準。提到康堤在台下爆喊，Eason表示︰「佢成日喊，好感性。（係咪似你？）我好少喺人面前喊，我只會帶歡樂同憤怒畀大家。」另外，Eason為了防疫，開騷前已入住酒店，又減少與他人有身體接觸，故只派出太太跟賓客們合照留念，問到是否很久無擁抱太太和女兒？Eason謂︰「開騷前攬咗，佢哋做咗核酸。」

 

Eason在慶功上跟工作人員舉杯暢飲，慶祝演唱會順利完成。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳奕迅 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk