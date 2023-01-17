  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

17/01/2023

勤力做直播吸20萬粉絲 肥媽圓亡夫遺願做KOL忘憂

#肥媽 #直播
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】憑煮食節目《食平D》系列入屋的肥媽（Maria Cordero），將於本月27、28日假紅館開騷。近年先後經歷丈夫離世、投資股票被騙半億等悲慘遭遇，一向正能量爆燈的肥媽盼以歌聲掃走負面情緒，同時全力發展個人FB同YouTube頻道，「老公臨終前，知我唔捨得會頂唔順，叫我搞社交平台，開直播有贊助、有錢收，家人得閒會捧場同我傾偈，所有唔開心嘢都唔記得晒！」下月踏入69歲的肥媽，甚懂得活在當下的真理。

 

 

　　《肥媽面對面演唱會》原定在去年三月舉行，但因疫情延至今年農曆新年才演出。為迎合節日氣氛，肥媽的個唱有不少改動，「我將成個rundwon改晒，會有新年氣氛，廣東歌、國語歌、新年歌乜都有，總之就跨年代，大家因為疫情忍咗三年，今次可以玩餐飽！」個唱集合老中青三代歌手，包括李麗霞（黑妹）、馬浚偉、《中年好聲音》參賽者及《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）等，Janees更將首度踏上紅館舞台。肥媽睇好Janees這位樂壇新一代，「Janees未報名參加《聲夢2》之前，陳欣健已經介紹佢畀我識，佢真係唱家班，直情係女版側田！」

 

預告唱《憑著愛》獻老公

 

　　然而，與肥媽相處21年的老公Rick於2020年底離世，今次開騷缺少另一半支持，肥媽坦言早已接受。「老公精神與我同在，好多嘢唔完美都要放手，無嘢係永遠，要珍惜以前嘅美好回憶；上次我為Uncle Ray個騷演出，咁啱係老公一周年死忌，我喺台下喊，當時有人叫我醒下！」對於上天搶走Rick，會否覺得不公平？肥媽抱正面心態面對，「我覺得個天對我好好，能夠同老公相處咗20幾年，尤其佢喺臨終前，千叮萬囑叫我繼續搞FB同YouTube，佢知我唔捨得佢，會頂唔順。」

 

雖然不捨亡夫Rick，但肥媽答應對方會開心度過每一天。（FB圖片）

 

　　肥媽坦言每次開直播時也能轉移視線，暫時忘卻思念亡夫的傷痛，而她的YouTube頻道至今已吸引逾20萬追蹤者。「網民好好，會傳私人訊息分享自己嘅問題同我傾，身在世界各地嘅屋企人，有時都會亂入留言、傾下偈；我直播唱歌或煮嘢食，又有贊助有錢收，真係所有唔開心嘢都唔記得晒！」她透露，將在個唱中演繹《憑著愛》悼念亡夫，「以前每次開騷佢都會幫手打鼓，今次會有一個環節紀念佢，我唱《憑著愛》畀佢聽，其實我哋無分開過。（怕不怕屆時淚灑紅館？）唔會，到時有咁多觀眾，因為疫情抑壓咗三年，我衷心希望大家喺紅館開心過一晚！」

 

肥媽經常在YouTube開直播做「教煮」，又跟粉絲分享生活日常。（網上截圖）

 

肥媽表示將思念老公的精神，投放在做直播及照顧家人。

 

　　踏入2023年，不少歌手陸續開騷，問到可有售票壓力？跑慣江湖的肥媽非常淡定，「我未驚過，好多鍾意我嘅粉絲都有咁上下年紀，一定畀得起錢買飛。」肥媽近年的廚神形象深入民心，會否擔心影響唱歌事業？她說︰「我算係煮出彩虹，又識唱歌又識煮嘢食，有好多粉絲都聽我唱歌長大，所以無擔心過！不過開兩場真係無錢賺，我以前去新加坡、馬來西亞、拉斯維加斯呢啲有賭場嘅地方唱歌先賺到錢，以前每年開幾十場，可惜過去三年因為疫情停晒。」她透露完成個唱後，會「巡迴」各國探望家人，享受親子時光。「我啲仔女喺英國、美國、澳洲各地，仲有一班孫仔、孫女，個個都好需要我去照顧、煮嘢畀佢哋食，嚟緊如果去有親人身處嘅地方登台，我就會收平啲，有得唱歌又有得探親，你話幾開心！」

 

無視負評珍惜每一天

 

　　提到家人，肥媽指早前孫女私下放在社交網的比堅尼性感照遭公開，笑言孫女經一事、長一智。「孫女好嬲，但我同佢講，你擺上雲端已經無晒私隱，人哋喺網上點寫都得，要睇自己心態，所以佢哋唔適合做娛樂圈。」肥媽近年經常成為網絡話題，除了被封為「女MC」外，她早前自爆因信錯朋友，炒燶股票勁蝕半億，卻惹來網民嘲諷她扮慘。談到如何面對網絡負評，她強調會自行過濾，「見到呢啲嘢（負評），梗係唔睇、唔理啦！睇下人哋讚自己嘅評語好過，但依家啲人就係面皮太薄，太在意人哋講乜！」肥媽在娛樂圈打滾近40年，心理質素強大，面對外界的冷嘲熱諷，她只會一笑置之，「每日要過得開心，先對得住自己。」

 

肥媽前年在Uncle Ray榮休騷演出時，撞正亡夫死忌也忍痛落力獻唱。（FB圖片）

 

去年尾兩位孫女來港，肥媽帶她們飲茶大歎一盅兩件。（網上截圖）

 

肥媽與契仔陸浩明結伴出席台慶頒獎禮，一身翠綠造型充滿個人特色。（FB圖片）

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#肥媽 #直播

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk