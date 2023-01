今周,環球市場的憂慮焦點,不再是CPI、通脹,而是美國債到頂!

新冠病疫下,由民主黨掌控的美國會和美參議院,對民主黨白宮政府大開綠燈,一度不設國債上限,之後再定在幾近天際邊的31.4萬億美元的上限(圖一)。而這個美國債上限,會於今年1月19日左右見頂(圖二)。之後如何?

高盛經濟師Jan Hatzius於周前在其報告中指出:

The debt limit likely poses the greatest political risk next year, and we expect it to rival the 2011 episode in its disruption to financial markets and the economy.

2011年、2013年美國也鬧國債到上限,共和民主兩黨基於各自黨選民利益(為選票)而各不讓步。結果是美國政府要停擺(關門,不提供服務),見「2011年美國債務上限危機」相關文章。

美國債今周會見頂,但暫時不會即時出現2011年或2013年美國政府停擺,因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序,去發行短期票據,借入短線(這在一定程度上,可以由美財政部操控)去頂支出,這可以頂到今年9月、10月左右。但由現時到今年10月市場會有乜反應?可以史為鑑。

在國債到頂前30天,市場美國債息會升(圖三),一直到問題解決為止。

當有國債上限爭拗時,美國VIX市場會有大波動,即無論好友淡友,可以隨時被國會爭拗,左一巴,右一巴(圖四)。

雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定,但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚麼今次要擔心,認為「今次債務上限帶來的麻煩,比十年前更高」?

美國眾議院長麥卡錫(Mc Carthy)在經過15輪投票後才勝出,是164年來最難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中,麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的讓步是向保守派「自由黨團」(Free Caucus)讓步,才當選。而「自由黨團」成員似乎認為美國債務違約不見得是壞事,反而能迫使政府削減支出。

這便麻煩了,如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生,則美國政府停擺,甚至出現前所未有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益,少理美國整體利益。

美國國會是掌控美國財政預算的大管家,今時是由共和黨掌控,如今次美國國會通過了個節約性的財政預算案,此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回來,又由於麥卡錫今次為要贏得支持票,同意修改了一項議會規則,只需一名議員提出動議,就能發起罷黜議長動議(Motion to vacate)。這就會使美國面臨重選議長(又要15輪投票)及債務違約的雙重考驗,兩者其中之一出錯(時間上遲了)就會有美國債務違約。

如出現此情況,美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出,動用存放在美儲局的現金,以及暫停付款予政府信託,如社會福利基金等。

如白宮錢緊了,對烏克蘭的軍援怎樣了?美滙怎樣了?美財政部發不了債,市場資金無債可買時,美債息又會升定跌?短息如何?長息如何?都會在在使市場大波動。

美國財政年度是9月30日,美國債上限爭拗會於8月起上場,如在10月1日尚未能解決,麻煩了。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。