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17/01/2023

濕疹小子重拾光輝

#退休 #理財 #類固醇 #濕疹
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　經濟日報集團（00423）前執行董事及老總陳早標，去年8月退休，嘩，成個生晒，傳媒老友飯局不停外，又替母校中文大學做義工。另外，犀利，更走去修讀中醫！

 　
　　凡周末就與靚靚老婆及兩個寶貝仔Ryan及Ricky聚天倫。

 　
　　小弟與佢一家都熟。昨天又碰到，細仔Ricky竟主動伸手熱情相握。

 　
　　握手啫，有乜奇？就係奇！

 　
　　說來話長！Ricky天生有足球天份，故不單入選校隊，更曾晉身成為香港五人足球代表隊成員，負責打龍門。

 　
　　守門員，當然要帶手套。結果，中學時期出事！男仔頭當然有點粗心。故此，球賽完畢後，從沒有將手套認真清潔及消毒。久而久之，汗漬變細菌竇，Ricky開始發覺每次比賽完，手部皆非常痕癢，不久更出現紅斑，然後皮膚剝落。痕，當然抓，一抓就出血。

 

 Ricky本是英明神武的香港隊代表，誰料，幾被一種皮膚病摧毀興趣及事業。

 　
　　病情日漸惡化，唯有找皮膚科醫生配方藥膏，一搽見效，不過，一停即翻發。

 　
　　後上網查，原來是類固醇，長用會有大量不良副作用。

 　
　　這段時期，我見過Ricky，從不敢伸手與人相握，因自覺有點恐怖，也不想傳染對方。

 　
　　這個病，令佢自信自尊皆受損，喜歡的運動不能繼續，社交也很大困擾。更弊，濕疹會蔓延，由手部伸延到全身，不單陌生人，連要好同學也對佢避忌。

 

 濕疹會蔓延全身，又癢又痛，皮膚剝落，令病人苦不堪言。


 

 Ricky 滿身濕疹時，生理心理大受影響，連伸手與人相握也沒勇氣。

 　
　　中西醫睇勻，又戒口又搽藥膏，就是沒法斷尾。終於緣份到，佢哥哥Ryan正正有位女性朋友Priscilla，也是先天性濕疹患者，情況比Ricky更嚴重。愛美的女孩子，全身紅疹脫皮，天天抓出血，晚上要自綁在床睡覺，痛不欲生。

 

 今天的Priscilla 皮光肉滑信心十足，有誰料到十八歲前的她，滿身「爛肉」，是「零社交」的自卑女孩子？

 　
　　不過，萬事總有解救方法。在父母及自己不停探討各方療法下，發覺日本有專家研發出一種布料，可以防止皮膚敏感，並製成衣服，稱之為功能性衣服。病人晚上穿上，起碼有覺好瞓。

 　
　　Priscilla早年在香港大學就讀，同期認識不少其他學系好友，包括醫科、營養學及生物學等，互相交流下，進一步發現濕疹患者，病源可能因先天對某些食品、飲品、物品……以致空氣有敏感性反應，令皮膚病變。故此，只要找到致敏源頭，加以避開，痊癒機會很大。

 　
　　怎樣找源頭？可以從血液，大小便中尋找，但要送到美國最先進的化驗所處理，再作詳盡分析。

 　
　　Ricky認識Priscilla後，經歷同一療程，終於可以伸手與任何人相握了。不止，更可重新享受足球樂趣，現已晉身成為教練呢！

 

　
康復後的Ricky再以自信步伐踏進球場，並以足球教練工作為志業。

 　
　　兩人曾經濕疹的苦難，當然理解同病者的生理心理困擾。故此，非常願意提供協助，並組織了一個結專業營養師及化驗師的團隊去做。

 

 Priscilla與團隊，以幫得一個就一個的信念展開服務。

 　
　　若你，你的子女或朋友也受困擾，可以WhatsApp Priscilla尋求意見的——67672687。祝早日康復！

 

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