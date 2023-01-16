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16/01/2023

消委會測試 | 實測20款無線直立式吸塵機！邊款吸力最好？最食電？Dyson邊款最好 / 最差？小米其中一款吸淨能力得1分！（附詳細評分）

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Text: Sammy Leung

　　又到大掃除的時候，打掃屋企真的是一個大工程，要做好清潔工作，有用具輔助真的好重要。近年無線直立式吸塵機大流行，因為慳位又靈活，而且型號愈來愈多，也愈來愈貴。今期消委會測試20款無線直立式吸塵機，有平有貴有名牌，當中發現2款樣本的吸淨能力欠佳、吸塵機充滿電後的使用時間差異甚大。一齊看看今次哪一款吸塵機評分最高吧！

 

消委會測試：20款無線直立式吸塵機

 

　　在消委會的測試中，所有吸塵機都是使用鋰離子（Li-Ion）電池的，售價由$938至$9,280。今次測試以續航力（充滿電後的使用時間）及吸力維持表現、吸淨能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度等功能去評分。

 

無線直立式吸塵機吸淨能力差異大！

 

　　先說吸頭效率，測試有2個評審準測，分別為有效吸塵闊度及牆壁邊緣吸塵能力，測試方法如下：

  •    有效吸塵闊度：在木地板上撒上模擬塵埃，在塵埃上直線推送吸塵機及拉回，再量度被吸走的塵埃闊度
  • 　牆壁邊緣吸塵能力：量度牆壁邊緣未被吸走的塵埃闊度


吸頭效率的結果如下：

 

  •    「Miele」Triflex HX2 Cat&Dog /4.5分
  •     「Miele」Triflex HX1 Facelift /4.5分
  •     「Dyson」V15 Detect Absolute /4.5分
  •     「Dyson」Omni-glide /2分
  •     「Bosch」Flexxo Gen2 /1.5分

 

　　吸淨地板方面，測試方式為在地板上吸塵、麵包糠及清除罅隙塵埃。消委會試驗人員會用吸塵機吸走瓷磚上的塵及麵包糠，然後量度測試前後的重量。吸淨地板測試結果顯示，20個樣本中，7款獲4分以上；「伊萊克斯Electrolux」WQ61-1OGG及「小米」米家Lite的表現欠佳，前者獲2分，後者則僅1分。

 


　　吸淨地氈方面，測試方式為在地氈上測試吸塵、纖維及粟米片的能力。最後，量度測試前後樣本的重量。當中10個樣本（即一半）獲4分以上，而「Dyson」V8 Slim Fluffy、「Dyson」Omni-glide及「小米」米家表現平平，只有2分以下。

 

　　另外，手提吸塵機模式方面，測試吸塵機在木檯面吸走粟米片及紙碎，結果發現整體測試結果不錯。「Anker」eufy T2501 HomeVac S11 Go、「Dyson」Omni-glide及「小米」米家Lite吸粟米片碎的表現欠佳。

 


根據以上3項測試，無線直立式吸塵機吸淨能力整體表現：

  •     「Miele」Triflex HX2 Cat&Dog/4.5分
  •     「Dyson」V12 Detect Slim Absolute/4.5分
  •     「Dyson」V15 Detect Absolute/4.5分
  •     「LG」A9T-Ultra /4.5分
  •     「小米」米家Lite /1分

 

吸淨能力整體表現4.5分(圖片來源：消委會)

 

 吸淨能力整體表現1分(圖片來源：消委會)

 


下一頁：充滿電後使用時間+吸力維持

 

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