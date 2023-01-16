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16/01/2023

蔣匡文農曆新年買年花＋擇日懶人包！初五破日邊日開工最好？行年宵買年花點揀？揀啱顏色、大小可增財、助人緣！點解蘭花、「五代同堂」唔好？邊種花大推？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！農曆新年將至，想兔年行大運，就要留意傳統習俗和禁忌！過年前一定要剪頭髮、買新衫？哪些事情必須「擇日」進行？年花又要點揀？點解要揀黃、紅、紫、粉紅？邊種年花不利結婚生子？寓意「艱難」、「做極得個桔」？今年紅假後第一個上班日（初五）務必請假？即聽蔣匡文逐點拆解！

 

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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