消委會報告 | 實測9款交友App！鬥私隱度、配對方式、收費！男女、不同年齡收費有別？虛擬道具吸血$25萬？3個月收費貴過單月？

大家有沒有用過交友App認識朋友呢？隨著更多人用交友App拓展社交圈子，市面上出現了不少交友平台。今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式來一次大比拼，看看各款App在處理用戶的個人資料、交友和配對方式、訂閱計劃收費等的分別。

消委會測試9款交友應用程式

今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式，包括：

1. Bumble

2. Coffee Meets Bagel

3. Goodnight

4. Heymandi

5. OkCupid

6. Omi

7. Paktor

8. SweetRing

9. Tinder

當中，以Tinder在Google Play累計下載次數最高，超過1億次；其次為Bumble、OkCupid及Omi，在Google Play累計下載次數超過1,000萬次。

（圖片來源：UNSPLASH）

消委會在2022年10月至12月，下載並試用上述應用程式、訂閱付費計劃，另外，再參閱其官方網頁和條款及細則。不過要留意的是，App的服務和收費或會不時作出調整，故最新的服務詳情仍以官方為準。

註冊帳戶比較

大家下載交友App後，第一步當然是註冊帳戶。在這9個交友App創建帳戶時，所需要的個人資料，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等，而選填項目有教育程度、職業、生活習慣、興趣等。「Heymandi」只需填寫性別和電話號碼就可以開立新帳號，但「OkCupid」和 「SweetRing」則需煵12項資料，「OkCupid」要填多條與價值觀相關問題，過程繁複。

而個人相片方面，以下App都需要上載清晰可見有樣貌的照片，包括：

1. Bumble

2. Coffee Meets Bagel

3. OkCupid

4. Omi

5. SweetRing

6. Tinder

一般都不被接受卡通、風景等圖片，消委會更發現，若用戶上載的全部相片都未有顯示面容，帳戶有機會被封鎖。

私隱度：個人資料會被用作推廣或促銷？

以上有9個App全數都預設用戶的個人資料會用作推廣或促銷，但當中有3個交友App可讓用戶退出以上安排，包括：

1. 「Bumble」：容許用戶在註冊帳戶時拒絕個人資料被用作有關用途，事後亦可更改意向

2. 「OkCupid」：在事後作出有關選擇

3. 「Tinder」在事後作出有關選擇

消委會提醒，大家註冊帳戶時亦應細閱所有條款，保障自身權益。

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