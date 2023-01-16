16/01/2023
消委會報告 | 實測9款交友App！鬥私隱度、配對方式、收費！男女、不同年齡收費有別？虛擬道具吸血$25萬？3個月收費貴過單月？
大家有沒有用過交友App認識朋友呢？隨著更多人用交友App拓展社交圈子，市面上出現了不少交友平台。今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式來一次大比拼，看看各款App在處理用戶的個人資料、交友和配對方式、訂閱計劃收費等的分別。
消委會測試9款交友應用程式
今次消委會選擇了市面較受港人歡迎的9款交友應用程式，包括：
1. Bumble
2. Coffee Meets Bagel
3. Goodnight
4. Heymandi
5. OkCupid
6. Omi
7. Paktor
8. SweetRing
9. Tinder
當中，以Tinder在Google Play累計下載次數最高，超過1億次；其次為Bumble、OkCupid及Omi，在Google Play累計下載次數超過1,000萬次。
（圖片來源：UNSPLASH）
消委會在2022年10月至12月，下載並試用上述應用程式、訂閱付費計劃，另外，再參閱其官方網頁和條款及細則。不過要留意的是，App的服務和收費或會不時作出調整，故最新的服務詳情仍以官方為準。
註冊帳戶比較
大家下載交友App後，第一步當然是註冊帳戶。在這9個交友App創建帳戶時，所需要的個人資料，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等，而選填項目有教育程度、職業、生活習慣、興趣等。「Heymandi」只需填寫性別和電話號碼就可以開立新帳號，但「OkCupid」和 「SweetRing」則需煵12項資料，「OkCupid」要填多條與價值觀相關問題，過程繁複。
而個人相片方面，以下App都需要上載清晰可見有樣貌的照片，包括：
1. Bumble
2. Coffee Meets Bagel
3. OkCupid
4. Omi
5. SweetRing
6. Tinder
一般都不被接受卡通、風景等圖片，消委會更發現，若用戶上載的全部相片都未有顯示面容，帳戶有機會被封鎖。
私隱度：個人資料會被用作推廣或促銷？
以上有9個App全數都預設用戶的個人資料會用作推廣或促銷，但當中有3個交友App可讓用戶退出以上安排，包括：
1. 「Bumble」：容許用戶在註冊帳戶時拒絕個人資料被用作有關用途，事後亦可更改意向
2. 「OkCupid」：在事後作出有關選擇
3. 「Tinder」在事後作出有關選擇
消委會提醒，大家註冊帳戶時亦應細閱所有條款，保障自身權益。
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