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16/01/2023

主管用人唯私！下屬無所作為！糾正歪風隨時惹禍上身？辦公室內「是非」比「是與非」更重要？

#管理 #是非 #人際關係 #辦公室政治 #職場 #辦公室貼士 #打工仔
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　辦公室沒有對錯，只有是非。這樣說，看似武斷，卻十分普遍。

 

　　多年前接手一部門……

 

　　旅遊版有4個人，1個編輯3個記者，但一個月內卻有一半是約稿，要付稿費。旅遊版記者平均每個星期交一篇主稿，肯定太少了，問為甚麼旅遊版記者不自己寫稿，而要約外稿呢？

 

　　編輯說外面作者的約稿，旅遊目的地多元化，比較有吸引力，而且記者們寫的稿也不太理想。我說記者會去不同地方出差，他們能寫的地方也不太少吧？

 

　　編輯說有些旅遊邀請給採訪主任安排了……

 

　　原來採主按自己喜好給他喜歡的人去了，但回來卻未必寫稿予旅遊版。簡單來說，就是應該出差的沒有去、應該寫稿的沒有寫、應該不用付的稿費卻付多了⋯⋯造成這情況的就是採主管理失當。不管編輯和採主，都責無旁貸。

 

　　要糾正實在容易，首先要求合理工作量，每個記者按比例，每星期平均交2-3篇主稿；其次不得再約稿，這樣減少稿費開支；第三，編輯有責任保持文章質素，故應對記者文章有要求，亦有責任提升他們的水平。

 

　　除了旅遊版，其他版面也因為採主的管理不善和用人唯私而怨聲載道。於是向採主作出警告，在使一切重拾正軌後，以為這樣的安排合情合理，同事會對糾正了採主的許多胡作妄為，包括安排非旅遊版同事出trip，感到欣喜。

 

　　怎知，不但沒有，而且給埋怨了。之前不滿採主的人開始同情他，而且對於我要求他們合理工作量開始有怨言，認為辛苦了許多，寫的稿多了，而且要求多多……大家竊竊私語，矛頭不再是採主，而是我。

 

　　採主管理失職，用人唯私；編輯不盡責，浪費公司資源；記者不作為，無所事事，這些都是事實。是對是錯，一目了然。

 

　　但每個人每天在公司工作8、9小時，見同事多過見家人；日常話題，離不開公司人情物事。他們重視個人感受，懶理事情是應該與否，又或對錯與否。

 

　　辦公室不管事情是與非，只講別人是非。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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