有交友App涉按年齡定價 中年人多付2至4成

【晴報專訊】網上交友成風，消委會比較市面9款受歡迎的交友應用程式，發現不但收費項目「男女有別」，用戶資料更會用作促銷。有程式疑按用戶年齡收費，中年人較他人貴2至4成；另有程式設售價高達25萬港元的「虛擬道具」，聲稱可提高配對成功機會。消委會批評定價準則含糊，情況不理想。

消委會批評交友App營運商未言定價準則，做法不理想。

消委會去年10月至12月實測9款交友程式，全數用戶資料都預設用於推廣或促銷，包括姓名、出生日期、性別、職業等；另全部程式均未對用戶相片作強制認證，未能分辨「假相」。

9款程式 預設用戶資料作推廣

會方實測發現，在「Tinder」註冊多個帳號後，38歲用戶收費較常人貴21%至42%；28歲、48歲和68歲收費則最平。與「Tinder」屬同一母公司的「OkCupid」也有價差，但「OkCupid」否認按年齡等因素定價，強調收費差異或因定期「隨機價格測試」造成。

消委會總幹事黃鳳嫺指，實測結果與英國及澳洲消費者組織的結論類似，即Tinder有「價格分歧」政策，除年齡外，作業系統、裝置、地點等均可能是定價點。惟Tinder未作回應。她指，38歲用戶收費較貴，或與該群組求偶需求高有關，但營運商未言定價準則，做法不理想，影響知情權。

有虛擬道具 收費高達25萬港元

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，不少程式收費項目「男女有別」，例如「SweetRing」的女士毋須訂閱便能與男士交談，男士卻須付費才能查看女方的信息。她指，搭巴士、看電影票價亦有年齡分歧，例如長者及小童一般較平，只要清楚說明收費機制便無問題。

另程式「Goodnight」內有虛擬道具收費達100萬新台幣（約25萬港元），功能包括縮短等待配對時間等，會方提醒用戶需判斷是否物有所值。過去3年消委會收到51宗涉交友程式投訴，涉款1萬至3萬元，最多涉質素問題，如配對對象不符設定條件等。