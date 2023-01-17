  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

17/01/2023

隱形牙套矯齒部分無牙醫跟進 消委會：不正確佩戴手尾長難追究

#隱形牙套 #牙醫 #箍牙 #消委會報告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】箍牙技術不斷推陳出新，近年更流行免費網上評估，消委會抽查市面6間隱形牙套公司，發現部分未有註冊牙醫跟進服務，有公司更安排來歷不明的「矯齒醫生」跟進，除了未必受本地法律監管，若不正確佩戴牙套等，更可致嚴重牙疾。

 

　　消委會批評，有公司將箍牙包裝成一般商品或服務，對消費者欠保障，促政府考慮加強監管。

 

消委會指有公司將牙套服務包裝成一般商品及服務直銷，對消費者極無保障，促政府考慮是否需規管。

 

　　消委會以神秘顧客身份向6間牙套公司了解隱形牙套箍牙療程，其中4間表示由本港註冊牙醫進行牙科檢查，有1間表示由註冊牙醫檢查後，療程期間不設牙醫跟進；其餘1間稱不設牙科檢查，僅安排「牙齒掃瞄」及遙距跟進，又聲稱有一隊「矯正醫生」支援，但消委會指，難證實所謂「矯正醫生」或海外註冊牙醫是否存在，消費者難追究其責任。

 

　　6個療程收費中，最低僅1.5萬元，職員不諱言，收費較便宜是因繞過牙醫，聲稱只需填問卷及觀看前排牙齒，便可確定所需療程，又指其矯齒方案由海外「牙科實驗室」或「矯齒科醫生」設計，會提供療程保證及跟進服務，但若有牙齒壞死、蛀牙等問題則要自行找牙醫處理。

 

有事主劇痛牙齦萎縮

 

　　消委會引述香港牙醫學會理事楊日昌稱，任何箍牙環節缺少牙醫參與都會增加風險，例如要留意病人臉型、嘴唇位置、牙齦牙槽情況等，若貿然移動牙齒到不適當位置，或不正確佩戴牙套等，均有機會令牙齒壞死。有投訴個案是事主直接向牙套公司購買療程，佩戴過程出現牙齒劇痛及神經痛，後來更出現牙齦萎縮。消委會提醒，箍牙須由註冊牙醫跟進及監察，批評有牙套公司或中介將之包裝成一般商品及服務作直銷，對消費者極無保障，促政府密切留意有關運作模式，考慮是否需規管。

 

消委會引述香港牙醫學會稱，箍牙療程缺牙醫參與增加風險。

 

 

轉載自: 晴報

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#隱形牙套 #牙醫 #箍牙 #消委會報告

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk