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17/01/2023

首當電影主角力谷票房 張敬軒預告處男曬肌謝票

#超神經械劫案下 #張敬軒 #賀歲片
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　　【晴報專訊】由張敬軒（軒仔）主演的賀歲片《超神經械劫案下》昨晚舉行首映禮，面對《毒舌大狀》、《天龍八部之喬峰傳》等對手正面挑戰，軒仔揚言若票房突破2,000萬元，他將與魏浚笙（Jeffrey）操肌三個月，然後曬肌謝票；如果票房達5,000萬，他更會與Jeffrey及洪嘉豪格劍︰「我哋係奧運嗰啲，男演員玩劍擊！」

 

Ivana與軒仔在戲中打戲連場。

 

　　張敬軒與女主角王菀之（Ivana）、Jeffrey、洪嘉豪、黃正宜（阿正）等，昨晚出席於時代廣場舉行的首映禮。新片將於本周六年三十晚上映，兩位主角軒仔、Ivana結伴受訪，問及若票房報捷會如何回饋觀眾，軒仔直言︰「我哋簡直係埋身肉搏，隔籬嗰位（Ivana）係8,000萬票房女主角（《飯戲攻心》），我哋有一半票房都好開心。」

 

王菀之着泳衣怕無人睇

 

　　軒仔豪言：「如果《超》片有2,000萬票房，我會同Jeffrey操肌三個月，曬肌示人，我不嬲都係真材實料。」提及白只、洪嘉豪及Jeffrey在戲中背面全裸示人，問到軒仔與Jeffrey屆時曬肌的尺度如何，他回應︰「就算露要睇洪嘉豪先，佢背面全裸，然後好似煎魚咁反轉露埋正面。」

 

軒仔造型的吹氣公仔屹立在銅鑼灣鬧市宣傳，成為打卡熱點。

 

　　問到是否要達到5,000萬票房，軒仔才肯正面全裸？他笑說：「正面全裸唔合法，如果有咁高票房，我哋幾個演員玩劍擊！我哋係玩奧運嗰種，兩個男演員劍擊對戰咁！如果過6,000萬，我哋幾個就攞棍互片；過7,000萬，我哋就開直播互打。」軒仔坦承今次首映如同看着BB出生，心情猶如結婚、擺酒一樣︰「我首映前一晚都失眠，好緊張套戲嘅成績。」至於女主角Ivana會否考慮穿泳衣謝票，她尷尬稱︰「其實着泳衣無難度，不過要睇下有無人想睇！（老公Eric So可有出席首映？）佢一向怕人多，今日（昨晚）無嚟，我屋企人有個傳統，如果有新戲上映，會去戲院包場食爆谷睇戲。」

 

首度擔正的軒仔一身粉紅造型，心情high爆。

 

轉載自: 晴報

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