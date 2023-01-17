打破開騷紀錄 農夫內地巡演15場全爆滿

【晴報專訊】組合農夫陸永和鄭詩君（C君）近月在廣東地區舉行15場《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，其中本月3日至10日分別於廣州、佛山、東莞的演出，更破了二人連續八天開騷的紀錄，認真厲害；農夫除了獻唱多首經典歌曲外，更送上普通話新歌《廣東歌係我個ex》，內容以逝去愛情比喻廣東歌。

農夫與廣州的粉絲約定，未來三年的五月都會到廣州開騷。

農夫的巡唱以「20周年」及「有D新歌」兩大部分組成，所以一開場，農夫便送上了一段30分鐘的經典串燒歌，當唱出《風生水起》和《456Wing》時，更引來全場大合唱，氣氛熱烈。二人不忘宣傳新專輯《農夫散文集》，「我哋嘅新專輯同以往好唔同，係需要大家有多啲思考，我哋呢批新歌暫時唔會派台或者放去網上平台，只有嚟睇巡演現場嘅朋友先可以聽到。」農夫又表示希望由現場朋友選出最愛的歌曲，為他們選出新專輯的主打歌。

二人在演唱會上獻唱九首新歌，題材廣泛，他們介紹新歌時，保持一貫的幽默。當介紹唯一一首普通話新歌《廣東歌係我個ex》時，他們笑言這首歌是參考了台灣天團五月天的曲風。

新歌寓意廣東歌過時

《廣東歌係我個ex》以愛情比喻廣東歌，當中歌詞「聽到你的聲音就想逃，你哼的旋律很土也很可笑很無聊…別怪我，我看着你一直墮落也很難過，你跟這個世界已脫節，每一次都沒分別，說來說去都那些…突然懷念我們過去的風光」，似乎意有所指廣東歌曾經風光一時，現在讓人相當懷念，但卻充滿無奈。

農夫完成內地巡唱後便返港度歲。