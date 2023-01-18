  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

18/01/2023

演員轉戰樂壇勇於應對負評 蘇麗珊感恩男友成心靈依靠

#蘇麗珊 #愛情只是藝術品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】演員出身的蘇麗珊，去年轉戰樂壇做歌手，讓大家認識她的不同面向，尤其她親自創作的新歌《愛情只是藝術品》，表達她內心暗黑的一面。身兼演員、歌手及老闆娘，她坦言每個崗位都需要有強大的心臟，才能適應改變及應對批評；幸好，有圈外男友陪她一起面對，令她更有信心邁向夢想。

 

 

　　由演員轉型做歌手，蘇麗珊自言兩者工作方式大有不同，「演員比較被動，但歌手可以好個人，例如我嘅新歌《愛情只是藝術品》係自己作曲，由demo開始，個腦已經思考要咩歌詞、編曲點玩、MV點拍，比較多自己嘅元素喺裏面。」她坦言做歌手比想像中困難得多，很多事要重新學習，幸好現在仍處於「蜜月期」，「由零到出歌嘅過程令我有好大滿足感，呢種滿足感唔知會唔會到我出第十首歌之後就無咗。（做生意輕鬆啲？）做生意唔係想像中咁易，每份工都好難做，既然係咁，點解唔揀一份自己開心嘅工去做呢？我未餓死，總會搵到生存方法，而我一直好想嘗試唱歌。」

 

男友一直支持蘇麗珊的演藝夢想。（IG圖片）

 

　　蘇麗珊感激粉絲一直支持她，至於外間的反應，她說︰「我唔係好理出面啲人鍾唔鍾意，我控制唔到，每日睇住啲評論，都唔會幫到件事嘛！最重要係做好音樂，希望搵到屬於自己嘅音樂風格。（做樂壇新人想知外間睇法？）可能我做過幾年演員，覺得外間睇法好主觀，你做緊嘅嘢無話啱唔啱，只係在乎有無觸動到人哋心靈。」她坦言，一定要有強大心臟才能面對一切，例如出歌無爆紅，不等於放棄唱歌；疫情時演員幾近無工開，也不代表放棄演戲，「我好鍾意聽Beyond，佢哋嘅歌好有力量，無論係開心時加油，或者唔開心時，都畀到我力量，我希望自己嘅音樂都感染到人。」

 

理性分析負評

 

　　新歌《愛情只是藝術品》表達蘇麗珊暗黑的一面，她坦言私底下有很多面向，但觀眾只會看到她開心的一面；當不開心時，她會選擇作曲解憂。她大讚圈外男友是她心靈上的依靠，「佢唔止係我男朋友，亦係我好朋友，佢係最親密的人，有咩唔開心都同佢講。」她感激男友全力支持她唱歌，而且大家都喜歡挑戰新事物，互相鼓勵非常重要。提到在ViuTV劇集《繩角》的演出被批，她說︰「收到負面評論當然會唔開心，但同時有好多人私訊同我仔細傾劇情。好同唔好嘅留言都有，人哋肯話你，其實都係想你進步。（男友安慰？）佢好冷血呀，不過會理性分析，到底係咪做得咁差先？我又覺得唔係咁差啫，男友喺我拍攝期間陪住我，可能某啲演繹方式係合適角色設定，我有努力過，就已經足夠。」

 

向來甜美的蘇麗珊，在新歌《愛情只是藝術品》展現暗黑一面。（IG圖片）

 

蘇麗珊在《繩角》演冷血富二代，演技備受批評。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#蘇麗珊 #愛情只是藝術品

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk