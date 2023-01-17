鑑「往」知今:「政識」投資

明智的投資者需要有較高層次的識見，以判別政經局勢對自己投資的影響，才有較大機會賺錢。網上有位來自台灣的「卡爾先生」，他早於兩年前美總統拜登上場之初，已預告了美國因要維持美元霸權而繼續與中國鬥爭。

當時不少評論員天真地以為接任的拜登是個「老好人」，但「卡爾先生」則指不管對內的經濟，還是對外的挑戰，美國都需要繼續維持美元強勢，而預言會加息，而狂濫印鈔也將為美國內帶來更猛、更高的通脹。今時回望，如果投資者當時有像卡爾先生這種預判能力，或可避過了幾多「危」，把握了多少「機」。

以債養債 美元要強

美國所有總統都希望確保國力持續強盛，特朗普宣之於口，而拜登則悶聲繼續特朗普宣諸於口的政策，維持美元強勢。兩年前，卡爾先生就指出，美國當時的債務佔GDP比例是80年來的高峰（圖一），比例上已超過第一次世界大戰。可是，拜登卻簽署法案，大搞基建，以1.9萬億刺激經濟，令美國負債更多。

本來國家發債、增加開支都是政府推動經濟發展的正常措施，但美國一直以債養債，自金融海嘯以來，美國便不斷透過「加借」，延續政府各項開支，其實早已入不敷支，卻一直透支未來收入，以維持政府運作，而保美元強勢是繼續這個債務遊戲的關鍵。

（istock）

美元至今仍是全球最通用貨幣，國債賣給其他國家央行，但其他國家及金融機構願意買大量美債嗎？如果沒有人願意買，美國就把債務貨幣化，即自行印鈔買債。兩年前，卡爾先生就指出，美元佔全球儲備貨幣比例一直下降，美國債務增加，卻少人買債了（圖二）。美國發行債券沒有人買，央行自己買，便要印更多銀紙買，美元便會貶值。美元貶值，令更多國家不願意買美國債，造成惡性循環，但各國政府及金融機構還是會買，因他們有大量保證及退休基金，需要固定而安全的回報，故要透過美債支持，只是比前買得少。

美債息升 利遏通脹

美國政府的QE必然會令國內通脹急升，而要提高各國政府及金融機構買債的意慾，就是讓美國債券孳息率肆意上升，即使令債券價格下跌，也在所不惜，反正機構投資者沒有比美債更好的選擇，而且美債息也是全球利率的基準，利率上升，會打壓炒作原材料的投機資金，也利遏通脹。

美國的如意算盤是，美元升值可吸引美元回流美國，支撐美元資產價格。如果沒有後來爆發的俄烏戰爭、供應鏈斷裂等，升值的美元很大機會可抑壓進口商品及原材料價格上升，從而控制通脹。美國屬內需型消費國家，美元強就要靠美國人國內消費，經濟持續增長，才會愈來愈好（圖三）。

不過，美國債務貨幣化、印鈔買債、輸出通脹，卻令全球，尤其是一些新興市場的國家，例如斯里蘭卡、土耳其、南非、冰島等地的貨幣貶值，國內通脹急升，當地民眾生活苦不堪言。

美國要維持美元霸權或強勢，對外還要對付國際對手。要打壓，甚至消滅對手，美國就會讓對手國內的資產泡沫爆破，導致對手經濟崩潰，並引發政治動盪，從而削弱對手的國力。強美元流入這些國家，把他們的股、樓等資產炒高，當美元熱錢撤退，美國的金融大鱷變賣資產套現，令當地經濟元氣大傷。

貨幣武器 狙擊人仔

中國弱點在房地產出現泡沫。內地房地產已升了20多年，而且大量物資也依賴外國進口，包括農產品、石油等。美元升令人民幣貶值，將令物價更高、物資更貴。美國任意讓美債息升，美元升值，引發人民幣貶值（圖四），使資金大量流出中國，企圖戳破中國的資產泡沫。

中國當然不會坐以待斃，積極「去槓桿化」以外，還進一步推動人民幣國際化等。人民幣國際化雖未至於可動搖美元地位，完全「去美元化」，但至少可減輕美元急升所導致人民幣貶值的影響。

投資者正身處卡爾先生比喻的「大棋局」中，而中美兩國博弈的互動及招數又既狠且快，直接影響股、樓、滙、債、大宗商品、貴金屬等的價格趨勢，而影響或還未反映在相關資產價格上，若只埋首股票報價機上的「冧把」，而不看美國內外宏觀的政經形勢，你認為足夠嗎？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

