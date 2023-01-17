CNY亮麗穿搭！除了傳統鮮艷紅色，還有別的選擇嗎？3個實用貼士營造喜慶感

筆者首篇專欄分享，正值人生另一旅程的開端。

為了「有選擇」努力地製造條件，這種剛剛好的忙碌實是恩賜！希望我對穿搭、色彩的分享能為您提供更多慣常以外、對自身及環境都有彼益的選擇。穿衣配搭是在傳達個人內涵的無聲訊息，要在潮流與合適中取得平衡其實不如想像中困難！

每逢農曆新年前都會被問：「除了傳統喜慶色紅色外，還有其他選擇嗎？」

大多數人都感覺紅色過於鮮艷駕馭不來，不善於穿著彩色者不妨藉著充滿「穿得亮麗一點也不過份」氛圍的農曆新年來湊湊熱鬧吧！

靈活運用色彩及配搭來營造喜慶感竅門：

1）以少量色彩作點綴色入手

2023年度色Viva Magenta 非凡洋紅在CNY必然大派用場，另推介4種容易配襯的亮麗色作點綴色（即小面積） : 綠、紫、粉紅及黃色，配以基礎色（即大面積）: 米色、焦糖色、灰色或深藍色都是配搭鮮艷色的好拍檔。

2）整個造型以一個點綴色為主

過於色彩繽紛是穿搭上運用色彩的大忌（除非個人形象屬非常大膽型或fashion styling使用），一般職場上班族應採取不令人嘩然為前提。使用一種色彩作點綴用，恰到好處不會過於耀眼。

3）適量注入華麗感

加入讓人意識到有造型感的飾品如：耳環、頸飾；如耳環是晃動型、較大顆較誇張明顯可見款式，應不戴頸飾避免顯得庸俗。也可將錶帶轉換成不同顏色、材質或款式，如皮革或金銀鋼帶，功能及裝飾感俱備的手鏈型錶帶亦是很好的選擇。

如您是手袋愛好者更可以運用色彩呼應衣著，對於沒有很多手袋的職場女性，我推介簡潔皮革款的棕色或灰色是最佳入手的基礎色。

男士可以選擇於細節位注入色彩，例如襪子！不論您是否西裝一族，冬季造型大多也需要穿襪子吧！以喜愛的單色襪呼應衣著，或彩色間條也是亮眼在細節的小心機。不抗拒色彩的男士， 不妨入手有色的針織薄外套，上班或便服都非常百搭！

節日穿搭很容易會過度裝飾，只要注意色彩及飾品的平衡便會有很好的效果。

謹祝各位新年快樂！