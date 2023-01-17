2023年全球安全地方排名出爐！台灣排第3！榜首竟然係佢？香港排第幾？全球最危險地方你去過未？

不論是出遊或者是生活，大家都會十分重視城市的安全性，如果該地安全指數偏低，出門遊玩時一定要加倍小心。最近，全球資料庫網站Numbeo公布了2023年的全球安全排名，當中台灣以83.8分成為第3名。到底香港排第幾呢？

全球資料庫網站Numbeo公布了2023年全球犯罪指數及2023年全球安全排名，將全球142個地方以安全指數排位，得出了一個排行榜。先看看2023年全球安全排名首十位！

2023全球安全排名

1. 卡塔爾

2. 阿拉伯聯合大公國

3. 台灣

4. 曼島

5. 阿曼

6. 香港

7. 亞美尼亞

8. 日本

9. 瑞士

10. 巴林

卡塔爾(圖片來源：UNSPLASH)

在今次的全球安全排名中，卡塔爾以安全指數85.2成為冠軍，成全球最安全地方！第2名是阿拉伯聯合大公國，安全指數84.9；第3名是台灣，安全指數為83.8。而大家最關心的香港，在今次排名中都成功進了十甲，以安全指數78.5排名第6。

香港 (圖片來源：UNSPLASH)

再看看其他港人常去地方的安全排名，日本為第8名；韓國為第17名；中國為第19名；新加坡排第27；泰國為48名。

韓國 (圖片來源：UNSPLASH)

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