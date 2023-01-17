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17/01/2023

【FOCUS】GDP未達標不足懼　人口負增急需挽狂瀾

#人口負增 #GDP #房地產
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　　3% VS「5.5%左右」－－前者是中國2022年實際GDP增速，錄1976年毛澤東去世以來第二低（僅高於2020年）；後者是去年3月全國兩會設定的增長目標，亦是1991年以來最低。但此「黎明前的黑暗」並不足為懼，真正驚嚇的，是一甲子以來首現負增長的人口數據，以及恐隨之而來的一系列養老金、政府債、房地產、生產率等連鎖反應。

 

12月藥品銷售高均值62%

 

　　內地「動態清零」上月初極限反轉，全國多地掀起感染「陽」嘯，但國家統計局周二（17日）揭盅的12月數據，卻頗有亮點。

 

　　最驚喜當屬跌勢放緩的社會消費品零售，上月按年-1.8%（預期：-8.6%），跌幅較11月收窄4.1個百分點；除汽車外的零售額3.54萬億人幣，更是2022年全年第二高。何解？看看較首11月均值分別飆升62%的「中西藥品類」零售額（858億元）、大升24%的「糧油食品類」零售額（1894億元），玄機不言自明。

 

 

　　工業生產及基建投資同樣「疫下當自強」，12月工業增加值按年升1.3%（預期：0.2%），出口交貨值錄三個月最高；首12月基建投資加速至9.4%，整體固定資產投資增5.1%（預期：5%）。

 

房地產冰封拖累上下游

 

　　若論拖累2022年增速的最差經濟部門，則非房地產莫屬。除了全年開發投資及住宅銷售面積分別跌10%、26.8%，衡量地產商信心的土地成交價款，跌穿萬億關口錄9166億元，按年縮水48%；評估市場復甦潛力的住宅新開工面積，亦按年急跌近40%。連帶上游的水泥、鋼材產量，下游的家具、電器音像器材、建築裝潢材料零售額，全年齊難逃負增長。

 

　　不過，國統局當天公布2022年芸芸數據中，最觸目驚心的還是全年人口「減少85萬」一項。相比1960年大饑荒導致的人口減少，看看本世紀以來數據，自2000年、2019年净增人口分別跌穿1000萬、500萬大關，疫下三年204萬、48萬、-85萬更呈斷崖式下跌，恐預示人口負增長大勢難逆。

 

人口蝴蝶效應影響深遠

 

　　人口負增長疊加深度老齡化社會（65歲以上人口佔比直逼15%），是利是弊？所謂「人口即是命運」，答案顯然指向弊端重重。從社會活力到全社會生產效率，從債務擴張到房地產銷售，從醫療負擔到養老金滾存，乃至整體教育、經濟、國防政策，無不有深遠影響。

 

 

　　單看人社部2021年養老保險數據，當年城鎮職工基本養老保險參保職工數3.49億，參保離退休人員1.32億，兩者比例2.65：1，而2011年的此比例為3.15：1。換言之，隨著老齡人口增速快過勞動人口增速，收支恐面臨失衡危機。

 

　　眼見2022年新出生人口數跌穿1000萬（956萬），照此趨勢，坊間甚至推算中國人口2050年或跌至12億以下，有學者近日甚至呼籲取消中考、縮短中小學學制，以減輕家長負擔及提高生育意願。是否嘩眾取寵？力挽狂瀾的時間窗恐正愈來愈窄。

 

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