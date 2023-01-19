泰國KFC「炸雞線香」觸及中國人禁忌？廣告負評不絕下架！廣告公司CEO：靈感來自祭祀用蠟燭

農曆新年快到，泰國KFC推出「炸雞線香」應節。不過產品廣告一出，國內華人圈子隨即瘋傳，原因是廣告似足上香拜祭，觸及中國人禁忌。

網民直斥「大吉利是」，批評廣告過火，有辱華之嫌。更有人譏笑廣告適合於清明節推出，以及似在拜祭山德士上校等等，十分抵死。由於負評不絕，泰國KFC已將宣傳貼文下架，但產品是否繼續推出，就不得而知。

KFC「炸雞線香」廣告（網上截圖）

KFC「上校炸雞線香」外表像新鮮出爐的雞肉棒，由十一款香料醃製而成，賣點是燃點後可散發炸雞香味，包裝採用中式香盒設計，扮到十足。

負責的廣告公司Wunderman Thompson 泰籍CEO Pak Wansiri 指出，這個賀年產品的靈感乃來自祭祀所用蠟燭，認為將春節文化習俗及KFC產品結合一起，能激起更大的迴響。

今次事件，明顯是外籍創作人不了解中國文化，以致引發軒然大波。以前在4 A廣告公司工作的時候，遇到不少外籍創作總監為了攞奬，經常踩界，但有時玩得太盡，得失了客戶。