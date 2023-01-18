高鐵票加至每日2萬 通關北上名額達7.5萬 羅湖皇崗下階段可重開

【晴報專訊】本港去年底陸續放寬抵港檢疫措施，入境處數字顯示，去年全年有60萬旅客訪港，中港通關以來已有34萬人次往返兩地，相信次階段通關可開放皇崗及羅湖等未開放管制站；而高鐵日均車票今起將增至2萬張，意味北上通關配額增至7.5萬。

高鐵西九龍站連日來出現購票人龍

另放寬檢疫後市民外遊增，惟處方指逾90萬本特區護照已經或將過期，今將推服務，可在到期前7個月提醒市民續證。

入境處昨回顧去年工作，全年出入境人數達530萬人次，按年增1.7倍，其中訪港旅客有60萬，內地佔37萬，按年增4.7倍。另自本月8日與內地通關至前日，有逾20萬人北上，14萬旅客南下，目前有約60萬人預約經陸路口岸過關。明天年廿八料是市民北上過年高峰期，處長區嘉宏稱已制定預案，會靈活調配人手到各口岸。

跨境巴業界 盼新春後速開通皇崗

高鐵復運後一票難求，雖然車票由昨起增至每日1.4萬張，惟12306網站及西九龍站一度顯示，年三十前往廣州車票接近售罄。運輸及物流局昨稱，車票明起再增至每日2萬張，未幾兩個售票渠道均見有最少數以百計車票可售。陸路口岸配額已增至6.5萬配額，連同高鐵北上再增1萬張車票，意味每日最多可有7.5萬人北上，預約網站昨晚顯示，4個口岸在大年初一前均有不少配額可供預約。

不過，以往較多人使用的羅湖口岸仍未恢復服務，助理處長蔡志遠指，相信第二階段將重開現仍未開放的管制站，包括疫前日均20萬人次使用的羅湖及皇崗，通關協調事務組應會有「好消息」。特首李家超接受報章專訪時亦稱，冀盡早展開次階段通關，強調不會讓市民失望，「能給多一點點驚喜」。

港粵直巴協會秘書長張劍平指，跨境直巴疫前有5條市區線24小時往返皇崗口岸，每小時提供近6班車，早前有消息指皇崗會在15日重開，其後落空，業界重召司機後大失預算，望農曆新年後盡快開放，並容許口岸最少營運至晚上11時。

逾90萬護照已或將過期 推提示服務

旅遊界立法會議員姚柏良指，加高鐵票量僅紓緩新春探親需求，業界盼高峰期後盡快開通香園圍等其他口岸，尤其香園圍對前往汕頭、惠州東等的直巴團有利，相信能配合內地恢復出入境團旅遊簽注。

區嘉宏

近月市民陸續恢復外遊，區嘉宏稱，早前有逾90萬本特區護照已經或即將過期，入境處去年簽發61萬本新護照，去年10至12月接到的申請更連續3個月創新高，月均逾10萬宗，今起推出「入境處提提你」服務，市民登記後，會在護照到期前7個月接到續期提醒。另新智能身份證原定下月停止申請換證，處方正考慮延長申請期，籲在外港人毋須急返港換證。