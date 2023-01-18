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18/01/2023

低學歷失業者再就業難 新工收入平均跌7.7%

#香港社會服務聯會 #學歷
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　　【晴報專訊】疫情打擊各行各業，導致不少人失業，市民即使搵到新工，待遇或會變差。

 

社聯促政府改善再培訓課程，以助低學歷人士重返職場。

 

　　香港社會服務聯會調查發現，逾半低學歷人士認為新工作比上一份工差，近25%低學歷失業者在半年內仍未搵到工，再就業後的收入平均亦跌約7.7%，比高學歷人士多近4個百分點。社聯促政府加強就業發展服務，以協助低學歷人士重返職場。

嚴祉琦（右）指有53.7%低學歷者認為新工作比上一份工差，旁為黃健偉。

 

　　社聯去年訪問742名在2020至2022年間曾失業超過4周的人士，當中近8成人學歷為專上以下。社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦指，約77.5%在期內失業的受訪者能在半年內找到新工；但有24.6%低學歷失業者在半年內仍未搵到工，較高學歷失業者多近10個百分點，而成功再就業的低學歷人士，對新工作滿意度評分平均僅約6.6分（10分滿分），較高學歷者的7.04分為低，更有53.7%低學歷者認為新工作比上一份工差。

 

高學歷者再就業 人工平均跌3.4%

 

　　她說，低學歷者較多認為新工作適合度和工作回報等較差，例如41.9%人指新工的薪酬福利較差，高學歷者的比例則僅25.2%；而低學歷者再就業的收入平均為17,863元，較舊工作少1,484元，跌約7.7%；高學歷者再就業的平均收入為22,413元，減少約783元，僅下跌約3.4%。

 

促加強就業發展 擴進修資助

 

　　社聯業務總監黃健偉認為，低學歷人士失業前多從事易受疫情打擊的行業，即使能回到本行，收入也未必能復常。

 

　　黃健偉呼籲政府，定立配合本地產業發展的人力資源策略，並加強就業發展的服務、改善再培訓課程的設計、擴展進修資助範圍等，以幫助低學歷人士重返職場。

 

 

轉載自: 晴報

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