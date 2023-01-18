「年年有餘」變廚餘 4成人吃剩賀年食品 6成人聚餐剩飯菜

【晴報專訊】周日（22日）就是農曆大年初一，不少市民近日忙於辦年貨，購賀年食品、大量食材或訂菜與親友聚餐。

調查指，84.7%受訪者有新春聚餐習慣，人均消費約$2,570元。（受訪者提供）

惟有食物銀行調查發現，4成港人去年吃剩賀年食品，當中3成人選擇棄掉；另6成人曾在聚餐中吃剩飯菜，雖然大部分人會打包，仍有1成人直接丟棄，以此推算，有近2億元食物送堆填區，年年「有餘」變「廚餘」，籲市民惜食助人，轉贈有需要人士。

食物銀行樂餉社去年底網上訪問550名香港市民。調查發現，77.9%受訪者有買賀年食品習慣，包括糕點、果仁和糖果等，逾8成半人自用，另逾7成會送禮給親友；約8成人指有買食物作賀禮或收到食物類的賀禮，惟4成人指會吃剩賀年食品，主要因口味不合適及收太多；有78.9%人會把食品轉贈朋友，但有3成人則直接丟棄，僅17.3%人會向慈善團體捐出食物。調查又顯示，近4成人不希望收食物類賀禮，更有逾6成人覺得新年送禮非必需，浪費金錢和食物，送禮只為傳統和禮節。

另84.7%受訪者有新春聚餐習慣，人均消費約$2,570元，儘管消費不菲，仍有6成半人指曾吃剩飯菜，因點餐時預算錯誤，及為迎合「年年有餘」傳統，也有人因不合口味，或酒樓餐廳套餐分量欠彈性；逾8成人選擇打包，惟仍有1成市民直接丟棄。樂餉社按參與聚餐人數比例、花費金額及丟棄剩菜比例推算，新春期間可能有近2億元賀年聚餐食物送到堆填區。

食物銀行籲選存放期長食品送禮

樂餉社社區關係總監李冠芬指，疫情令市民久未與親朋團聚，加上通關帶旺飲食和送禮消費，對浪費食物警覺性減，惟本港仍有四分一人活在貧窮線下，籲市民挑選存放期較長食品送禮，聚餐點菜應注意分量，亦避免烹煮過量食物，有剩菜可打包留待下餐用。