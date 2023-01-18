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18/01/2023

登日本知名音樂平台 陳柏宇日破百萬點擊為港爭光

#陳柏宇 #你瞞我瞞
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　　【晴報專訊】陳柏宇（Jason）早前應日本知名音樂YouTube頻道THE FIRST TAKE（TFT）邀請，到當地以一鏡到底方式拍攝，重新演繹舊作《你瞞我瞞》，成為香港首位登上該頻道的歌手。Jason坦言壓力超大，但自覺成為其事業上的一個里程碑。

 

 

　　日本YouTube頻道THE FIRST TAKE以捕捉音樂人一take過演繹而聞名，過去有不同國家及地區的樂壇猛人參與演出，包括前One Direction成員Harry Styles、加拿大天后Avril Lavigne、中島美嘉、Glay、《鬼滅之刃》歌姬LiSA等。陳柏宇今次獲邀參與，早前特地飛到日本拍攝，並選唱了首本名曲《你瞞我瞞》，編曲上作出大幅度改動，令歌曲有別於過去港式流行音樂的編排。Jason亦以不同唱腔配合︰「喺收到全新編曲後，我不停聽不停試，最後我調整咗聲音上嘅演繹去配合。」

 

Jason重新演繹《你瞞我瞞》，令人耳目一新。

 

　　Jason演繹新版《你瞞我瞞》MV於前晚九時在YouTube發布，片段中的Jason甫出場便唞大氣，戴上耳筒後擦一擦掌才開始錄音；音樂響起，Jason表現出一貫水準。首次在國際大舞台展現歌喉的Jason，獲香港網民紛紛留言大讚，指他為港爭光兼令廣東歌揚威海外，更有來自台灣、日本及外國的網民留言讚賞，MV播出一日後，已錄得逾100萬點擊，認真犀利。

 

 

開會已感到無比壓力

 


Jason是首位登上TFT的香港歌手，十分威水。

 

　　Jason受訪時表示，能登上TFT感到十分榮幸，同時極度緊張，「喺香港開會傾呢個project時已經好大壓力。」他又提到當日在中午時間拍攝，他早上六點便起床，之後一直在歌唱老師指導下練歌，以助聲綫保持狀態︰「我以為好似喺香港咁可以再錄多次，但今次係就算有乜嘢蝦碌或者失誤都會照出街。拍攝時我盡量唔諗太多，只顧唱出水準，拍完之後一身鬆晒，好似開完演唱會一樣咁爽。」此外，前晚Jason與歌迷在K房一同見證MV發布，為了報答樂迷，他即場演唱《我沒有》和《有天》。

 

前晚Jason與粉絲一起見證MV首播。（IG截圖）

 

Jason又與粉絲分享在日本錄歌的感受。

 

轉載自: 晴報

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