  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

18/01/2023

孖JNYBeatz合唱電音版《恭喜你》 姚焯菲化身粉紅兔少女豆利是

#姚焯菲 #JNYBeatz
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】現年16歲的姚焯菲（Chantel）最近與新世代音樂人JNYBeatz合作，為中國銀行（香港）拍攝賀年MV《電子利是大Phone收》，歌曲充滿喜慶電子風。首次演繹電音舞曲的Chantel，化身粉紅可愛兔，即將到新西蘭升學的她，笑言會利用中銀香港BoC PayPay豆電子利是。

 

Chantel紮孖辮變身粉紅兔女郎，甜美又可愛。

 

　　姚焯菲與JNYBeatz為中銀香港合唱全新賀年歌《電子利是大Phone收》，JNYBeatz將家傳戶曉的賀年歌《恭喜你》重新混音，譜上新詞成為全新賀年歌，介紹中銀香港手機銀行及BoC Pay「兔年喜氣Phone利是」推廣優惠。MV中，Chantel以百變造型亮相，包括紅噹噹牛仔賀年look、粉紅兔仔少女頭箍造型，唱盡豆利是的少女心聲，即使宅在家中、越洋也可以利是豆來，亦為環保出一分力。

 

留學前食10餐團年飯

 

　　首次嘗試電音曲風，Chantel說：「首歌好有party beat，原來《恭喜你》可以無限loop，新世代再唱都有發揮空間。」除了拍攝MV，Chantel又與Miffy為中銀香港拍攝廣告宣傳照，配合品牌在農曆年「有福到，有福兔」的主題，她很開心與Miffy齊齊成為兔年主角：「同Miffy做拍檔真係夢想成真，我自細係Miffy迷，屋企有好多佢嘅插畫同公仔。」BoC Pay或中銀香港手機銀行客戶，可以選擇Miffy主題電子利是封，向親友送上兔年祝福。

 

穿上露腰裝的Chantel，開心與Miffy齊齊成為兔年主角。

 

　　今年兔年農曆年對Chantel別具意義，皆因她過年後便會到新西蘭升學，她說：「我唔會離開香港樂壇，已經同公司計劃好，今年會有幾首全新作品，我會定時返香港，兼顧歌手工作，大家唔使擔心。朋友同公司同事知有段時間見唔到我，都話要預早同我團年farewell，好似After Class、《聲夢》同學都要聚會，還有學校嘅朋友，今年可能要食十幾餐團年飯。」

 

望儲錢成立時裝品牌

 

　　就算到外國讀書，Chantel笑言絕不錯過豆利是良機：「親朋戚友講明即使未必見到面，都會透過中銀香港BoC Pay同手機銀行派電子利是畀我，所以就算喺新西蘭都收到祝福。」在本月18日至2月5日期間，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞！去年起，Chantel將利是錢用作理財，預算演藝進修基金，原來她有另一計劃，「我有個五年計劃，希望儲錢建立自己嘅時裝品牌。今年只要經BoC Pay或中銀香港手機銀行派發或收取電子利是，再經手機銀行成功開立「特優定期存款」，可享7天港元特優定期存款年利率高達18%！利是錢愈儲愈肥！」


二人拍攝賀年歌MV，JNYBeatz大讚Chantel對音樂領悟力高。

 

JNYBeatz與Chantel均會使用BoC Pay或中銀香港手機銀行收發利是。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#姚焯菲 #JNYBeatz

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk