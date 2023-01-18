棄用PowerPoint將成趨勢

上星期有一個外國物業代理到公司介紹一個海外樓盤，我派了幾個同事聽他說，講完之後我才進入會議室，希望他可以再介紹多一次，不用PowerPoint咁詳細，簡簡單單就可以，鬼佬話冇問題，但事實上是有問題，如果唔用PowerPoint，鬼佬都唔知自己講到去邊，最後尷尷尬尬走了。

很多人唔知道，我們公司內部會議早已不准用PowerPoint，我話大家因應樓市形勢、客戶需求作討論，並不是促銷任何產品，點解要用PowerPoint。沒有PowerPoint，同事才會上心，如果有PowerPoint，同事睇一頁，講一頁，根本沒有靈魂，只不過是一個說書佬，同事其實不滿意，不過我話去演講都不用PowerPoint，點解同事在公司開會要用PowerPoint？

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同事問如果我去促銷一種產品，會不會用PowerPoint？我會做一個PowerPoint，但不會用，當我介紹完畢，我會將整套詳細PowerPoint送給對方。這個方法是非常有效，因為與我交手的都是非常精明的人，知道我的確有做功課，並非順口開河。

現在國內有不少大老闆不停鬧公司文化，認為下屬只會用PowerPoint，很深的用語、詞彙來解釋某一件事，如果唔准用PowerPoint，根本唔識得講。不過鬧還鬧，大老闆是有責任，他們不應該批准下屬在開公司會議時用PowerPoint。至於很深的用語、詞彙是用來呃飯食，如果棄用PowerPoint，那些很深的用語、詞彙就很難發揮。我估計棄用PowerPoint將會成為一個潮流，而事實上聽講的人又唔係學生，只是平輩或者是上司，點解要用PowerPoint？