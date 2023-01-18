搶里數 | 國泰年初一至初四一連4日派10,000封「里數利是」！指定人士有雙倍！Mark定時間開搶！即教你3 Steps開運搶！

農曆新年快到了，不少公司都紛紛推出大抽獎或派「利是」。如果大家平時有儲Asia Miles的話，真的要看看今次國泰推出的著數了。今次國泰於新年期間送出10,000封「利是」，成功搶利是的客戶可以得到里數。先看看怎樣參加今次的活動！

有儲Asia Miles的朋友，要留意了！國泰航空推出「里賞利是」的活動，只要國泰會員在2023年1月22日至25日（即是初一至初四）每天上午10時正，登入賬戶即可搶利是。

（圖片來源：國泰航空Facebook）

每天國泰航空都會派2,500封「里賞利是」，每封價值388里數，4天一共有10,000封。而渣打國泰Mastercard客戶成功搶利是的話，就可以得到雙倍利是，即776里數。不過要留意，每人只有一次得獎機會。

（圖片來源：國泰航空）

教你3步搶利是：

1. 先登入個人國泰會員賬戶，於1月22日至25日早上10:00到「里賞利是」專屬頁面，一連4日，每天準時10:00開搶。

2. 每天首2,500名國泰會員點按「即搶里賞利是」按鈕，即可獲取「里賞利是」價值388里數，渣打國泰Mastercard客戶享 776里數

3. 成功取得「里賞利是」，得獎里數將於6至8星期內存入所登記之國泰會員賬戶內

大家記得調好鬧鐘，在指定時間內進去搶「里數利是」！祝大家兔年快樂！

日期及時間：2023年1月22日至25日早上10:00（即是初一至初四）

詳情：https://www.cathaypacific.com/campaigns/miles-laisee/zh_HK.html

其他活動：國泰大抽獎頭獎50萬里數！