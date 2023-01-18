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18/01/2023

職場女王Son姐 | 過年習俗：公司生意好壞都要請食團年、開年飯！員工死都唔去太唔識趣？

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　　還有幾日就是農曆年初一，這個農曆新年假期，大家選擇留港還是出外旅行？我相信無論如何，團年飯一定會吃的，對不對？我幼承庭訓，不管是屋企還是公司，團年飯開年飯都一定要食。一年到晚，大家都辛苦了，家人也好同事也好，無分彼此坐下來好好吃餐飯，點止儀式感咁簡單？

 

　　但原來今時今日，不是所有公司都會請食團年飯，又即使公司請食團年飯，亦有員工根本不想食。究竟點解會咁？

 

　　有朋友說他工作的是外資公司，所以沒有請食團年飯的習慣。但身為管理層的，公司唔識做，自己都要識做，請同事團隊食餐飯，是必須。亦有朋友說因為過去幾年疫情關係，取消了團年飯的安排，確實迫於無奈。但是公司有沒有另作安排，就見高低！有公司送現金禮券，讓員工自行挑選，證明即使不能食飯，都一樣可以表達心意，不是不能做，只有想不想做。

 

　　至於員工為甚麼不想出席團年飯開年飯，我聽過最有性格的原因是返工是工作，沒有理由要付出私人時間出席工作以外的應酬活動。不過最常見的原因，是因為根本佢對公司沒有歸屬感，和上司同事之間的相處亦不融洽，夾硬做門面功夫去食餐飯，食咗都背脊骨落。不過站在公司的角度來看，無論甚麼原因，都是不合群還有不識時務的行為。

 

　　經濟有起有落，生意時好時壞，但員工們的辛勞付出是一樣的。生意好有團年飯食，生意唔好就取消，這些目光短淺的老闆，成不了大事！生意唔好，員工的心情都不會好，更加要請食飯激勵士氣為了安撫軍心。生意好可以大排筵席，生意不景就睇餸食飯，豐儉由人，最重要的是心意。

 

　　至於員工，如果這份工作令你討厭厭惡到，坐埋一齊食餐飯都想作嘔的程度，為甚麼不是早走早著，而是日日堅持上班去？堅持不合群搞對抗，有意義嗎？對自己有利嗎？

 

　　其實團年飯開年飯不一定要食晚飯，反正大家都要返工，中午一定要食飯，大家一起去lunch，鮑參翅肚得，飲茶食點心一樣得，唔需要做大龍鳳嘅，只需要大家識做。來日方長，日後好相見，更加好相處！

 

　　先和大家拜個早年，祝大家得心應手，吐氣揚眉！

 

 

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